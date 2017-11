Des changements administratifs pour regagner le cœur des partisans

Afin d’attirer de nouveau les partisans, les Alouettes de Montréal ont annoncé mercredi une réorganisation administrative dans leurs départements de marketing et de communication Paul-André Côté a été nommé vice-président, marketing intégré et partenariats.

Dès le 11 décembre, il sera à la tête d’un département de marketing intégrée qui rassemblera les unités de marketing, de contenu et du numérique, des événements, des produits dérivés, du football amateur et des partenariats. M. Côté a travaillé chez Cossette, le Cirque du Soleil, le Canadien de Montréal, le groupe Sportscene, le groupe Serdy et dernièrement Opération Enfant Soleil.

De son côté, Louis-Antoine Paquin a été choisi comme vice-président des communications et des relations communautaires. Cet ancien employé de SNC-Lavalin, du CN et de Tennis Canada entrera en fonction le 8 janvier.

«Du côté administratif, nous devons réinventer notre approche produit aux partisans, convaincre une nouvelle génération de vivre l'expérience unique de notre stade, repositionner notre marque auprès des Montréalais et nous rapprocher des racines de notre sport à travers la province. Ces changements ont été effectués dans l'optique de mettre en opération nos ambitions pour 2018 et les années qui vont suivre», a dit le président et chef de la direction des Alouettes, Patrick Boivin, par communiqué.

Ayant raté les séries éliminatoires durant les trois dernières campagnes, les Alouettes ont connu une désaffection du public au guichet.

Avec la pire fiche de la Ligue canadienne, soit 3-15, durant la dernière campagne et le congédiement de l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine, le seul Québécois à avoir occupé ce poste dans l’histoire de l’équipe, les Alouettes ont beaucoup de pain sur la planche pour faire revenir les spectateurs au Stade Percival-Molson.