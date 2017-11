C.J. Beathard de retour

L’entraîneur-chef des 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, a indiqué mercredi que le quart-arrière C.J. Beathard amorcera le match de dimanche contre les Seahawks de Seattle.

Conséquemment, Jimmy Garoppolo devra attendre avant d’effectuer ses débuts avec la formation californienne. Celle-ci a acquis le pivot de 26 ans des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, le 30 octobre.

Beathard a mené les siens vers leur première victoire de la campagne à sa plus récente sortie, le 12 novembre, dans un triomphe de 31-21 aux dépens des Giants de New York. Il a complété 19 de ses 25 passes pour des gains de 288 verges, deux touchés et une interception.

Cette saison, l’athlète de 6 pi et 2 po et 215 lb a atteint la cible 101 fois en 186 tentatives pour un total de 1229 verges, quatre majeurs et cinq passes saisies par l’adversaire.