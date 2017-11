Carol Zhao plie bagage

La Canadienne Carol Zhao a subi une défaite de 6-3 et 6-4 aux mains de la Slovène Dalila Jakupovic, mercredi, dans un match de deuxième tour au tournoi de Mumbai en Inde.

Occupant le 242e rang mondial, la gagnante a eu besoin de 1 h 14 min pour disposer de la septième tête de série de la compétition et 150e joueuse de la WTA.

Zhao a commis les trois doubles fautes de la rencontre et a vu sa rivale dominer 3-1 au chapitre des as. Jakupovic a conservé un pourcentage d’efficacité de 80 % sur ses premiers services et a réalisé quatre bris en 13 occasions.

La représentante de l’unifolié a de son côté réussi deux bris et a mis la main sur 50 des 120 points disputés.