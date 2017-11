Carabins: Fabrice Raymond s’en va, Paul Eddy Saint-Vilien a une nouvelle tâche

Les Carabins de l’Université de Montréal (UdeM) ont annoncé mercredi que l’instructeur des demis défensifs Fabrice Raymond ne sera pas de retour la saison prochaine, de sorte que le coordonnateur défensif Paul Eddy Saint-Vilien assumera cette fonction.

Raymond était en fonction depuis 2013 et a fait partie du groupe d’entraîneurs ayant mené les Bleus à la conquête de la Coupe Vanier en 2014.

«Nous avons décidé de réorganiser un peu la gestion de notre défensive et nous remercions Fabrice pour sa contribution des dernières années, tout en lui souhaitant bonne chance dans ses projets à venir», a commenté l’entraîneur-chef Danny Maciocia dans un communiqué.

Pour sa part, Saint-Vilien continue de prendre du galon au sein de la défensive montréalaise, qu’il dirige depuis un an en étroite collaboration avec Maciocia.

L’ancien demi défensif du Rouge et Or de l’Université Laval et des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal avait aussi déjà géré les demis défensifs des Carabins, de 2008 à 2011, avant d’occuper le poste de pilote des Nomades du Collège Montmorency en 2012 et 2013. De retour à l’UdeM depuis 2014, il avait entraîné les secondeurs jusqu’en 2016, eux qui sont maintenant sous la direction de Byron Archambault.

«Paul Eddy est au cœur de nos succès défensifs depuis quelques années déjà et il est évident que nos demis défensifs pourront profiter de sa vaste expérience en tant qu’entraîneurs, a mentionné Maciocia. Il connaît très bien les milieux du football universitaire et collégial ainsi que la réalité de nos étudiants-athlètes.»

Pour une deuxième année d’affilée, l’UdeM a plié l’échine devant le Rouge et Or à la Coupe Dunsmore, s’inclinant 25-22 le 11 novembre.