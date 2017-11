EN DIRECT : Canadiens – Predators

Les Canadiens tentent d’éviter un cinquième revers de suite, ce soir, alors qu’ils se mesurent aux Predators, à Nashville.

Tout comme hier soir à Dallas, le défenseur-étoile Shea Weber n’est pas de la formation montréalaise pour cette rencontre. Son jeune coéquipier Victor Mete rate également ce match, mais Jakub Jerabek, fraîchement rappelé du Rocket de Laval, a pour sa part l’occasion de disputer une première rencontre dans la LNH.

Antti Niemi est devant le filet du Tricolore.

Nous sommes en deuxième période. La marque est de 1-1.

Un bar-but!

Forsberg crée l'égalité... avec un coup de main de Subban!

DEUXIÈME PÉRIODE

2:42 - Pénalité à Victor Arvidsson (NAS) pour obstruction à l'endroit du gardien Antti Niemi

0:00 - Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

19:59 - BUT - Filip Forsberg (NAS) complète une belle pièce de jeu amorcée par P.K. Subban et Ryan Johansen et les Predators créent l'égalité 1-1

18:29 - Jonathan Drouin (MTL) est puni pour coup de bâton

12:47 - BUT - D'un tir du haut de l'enclave, Jordie Benn (MTL) surprend le gardien Pekka Rinne et c'est 1-0 Montréal!

10:45 - Antti Niemi (MTL) stoppe coup sur coup des tirs de P.K. Subban et Nick Bonino

8:38 - Andrew Shaw (MTL) est puni pour avoir asséné un coup de bâton à P.K. Subban (NAS)

2:19 - Max Pacioretty (MTL) reçoit une belle passe de Jonathan Droiun à l'embouchure du filet mais son tir est stoppé par Pekka Rinne (NAS)

1:58 - Pénalité à Nick Bonino (NAS) pour bâton élevé

1:03 - Ryan Johansen (NAS) est puni pour avoir fait trébucher un rival

0:00 - Début du match

Les formations:

Canadiens



Max Pacioretty -- Jonathan Drouin -- Alex Galchenyuk



Paul Byron -- Phillip Danault -- Andrew Shaw



Charles Hudon -- Tomas Plekanec -- Brendan Gallagher



Nicolas Deslauriers -- Jacob de la Rose -- Byron Froese



Jordie Benn -- Jakub Jerabek



Karl Alzner -- Jeff Petry



Joe Morrow -- Brandon Davidson



Antti Niemi



Charlie Lindgren



Sur la passerelle: Torrey Mitchell , Victor Mete



Blessés: Carey Price, Al Montoya, David Schlemko





Predators



Filip Forsberg -- Ryan Johansen -- Viktor Arvidsson



Kevin Fiala -- Kyle Turris -- Craig Smith



Colton Sissons -- Nick Bonino -- Calle Jarnkrok



Pontus Aberg -- Frederick Gaudreau -- Miikka Salomaki



Roman Josi -- Mattias Ekholm



Alexei Emelin -- P.K. Subban



Matt Irwin -- Anthony Bitetto



Pekka Rinne



Juuse Saros



Sur la passerelle: Cody McLeod



Blessés: Ryan Ellis, Scott Hartnell, Yannick Weber