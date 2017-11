Almiron a vécu un rêve à Atlanta

Nommé meilleur nouveau venu de la saison 2017 en MLS, le Paraguayen Miguel Almiron a vécu un rêve en s’amenant aux États-Unis pour y porter les couleurs d’Atlanta United.

Non, l’idée de jouer au foot dans le sud des États-Unis n’était pas ce qui faisait rêver celui qui n’a que 23 ans. C’est plutôt d’avoir la chance d’évoluer sous les ordres du célèbre entraîneur argentin Gerardo «Tata» Martino.

Dans un article publié sur «The Player’s Tribune», Almiron s’est souvenu du passage de Martino à la tête de l’équipe nationale du Paraguay, il y a quelques années. L’équipe avait atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de 2010 sous sa tutelle. Un souvenir chéri par les nombreux amateurs de soccer de ce pays du centre de l’Amérique du Sud.

«J’avais regardé le dernier match avec tous les gens que je connaissais, relate-t-il. Ce dont je me souviens le plus, c’est qu’après la fin du match (un revers de 1-0 contre l’Espagne), un des mes amis a dit "tu imagines si Tata était un jour notre entraîneur? Ce serait génial".»

Almiron a finalement eu cette chance au cours des derniers mois. L’expérience s’est terminée (pour l’instant) sur une défaite en match de barrage contre le Crew de Columbus survenue il y a quelques semaines, mais le fulgurant milieu de terrain offensif a savouré chaque moment passé auprès de celui qui a notamment été entraîneur du FC Barcelone et de l’équipe nationale de l’Argentine dans le passé.

«Il est difficile d’expliquer cette connexion que "Tata" a avec le peuple sud-américain. Plusieurs d’entre nous feraient n’importe quoi afin de jouer pour lui», écrit Almiron, que Martino avait appelé lui-même afin de le recruter pour son «nouveau projet», à la fin 2016.

De bons mots pour la MLS

Le jeune joueur désigné, qui a inscrit neuf buts et réussi 14 passes décisives au cours de la dernière saison, a aussi appris à aimer sa ville d’adoption. Il n’était pas facile pour lui d’arriver dans un club qui partait de zéro (Atlanta était une équipe d’expansion). Il a notamment été surpris par l’attitude des partisans, qui continuaient à encourager leur équipe même dans la défaite.

«En Argentine, les gens crieraient des bêtises et siffleraient l’équipe.»

«Les gens aiment dire qu’il s’agit d’une ligue de pré-retraite, mais c’est n’importe quoi, mentionne-t-il. J’ai 23 ans et je voulais être ici. En fait, je pense que c’est plutôt l’opposé. C’est un endroit où les jeunes joueurs peuvent progresser et devenir quelqu’un. Le fait que "Tata", Sebastian Giovinco et David Villa veulent être ici signifie quelque chose.»

Quelle sera la suite pour Almiron? Le jeune homme pourrait terminer le travail amorcé à Atlanta, où l’équipe devrait se battre pour un championnat la saison prochaine. Mais de grosses écuries européennes lui feraient également de l’œil...

Quittera-t-il l’emblématique «Tata»? La réponse en janvier.