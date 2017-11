«Sorel, c’est une ville de toughs!»

Le groupe Eye of the Tiger Management a tellement de boxeurs dans son écurie qu'en plus de présenter un gala le 16 décembre à Laval, il en présente un deux jours plus tôt à Sorel.

En carte principale, on retrouvera bien sûr la vedette locale, David Théroux.

«Pour ceux qui sont venus voir nos galas présentés à Sorel dans le passé, il y a une ambiance qui n'existe pas ailleurs», a-t-il confié à TVA Sports lors des derniers jours de sa préparation. Voyez le reportage de Jean-Philippe Bertrand dans la vidéo ci-dessus.

Ses résidents sont d'ailleurs reconnus pour être des durs de durs.

«C'est une ville de toughs, de travailleurs et de gens de cœur. Ils vont soutenir la relève locale comme moi par exemple.»

Trois cents de ses concitoyens viendront d'ailleurs l'encourager le 14 décembre au quai Catherine-Legardeur, alors qu'il se mesurera à un boxeur invaincu du nom de Jesus Perez.

«Quand je me bats à Sorel devant mon monde, c'est une question de respect. Je ne veux pas leur offrir de combat facile. C'est la raison pour laquelle on va toujours chercher de bons adversaires», a indiqué Théroux.

Originaire du Mexique, Perez présente une fiche parfaite de 20 victoires, dont 16 par K.-O. Théroux présente quant à lui un dossier de 13-2-0 (9 K.-O.).