Sergey Kovalev veut retrouver sa ceinture

Publié aujourd'hui à 12h32

Mis à jouraujourd'hui à 12h38

Sergey «Krusher» Kovalev (30-2-1, 26 K-.O.) a obtenu un rendez-vous important, samedi soir sur le prestigieux réseau américain HBO. Un combat de championnat du monde WBO des mi-lourds contre le l’Ukrainien Vyacheslav Shabranskyy (19-1-0, 16 K.-O.).

Malgré sa fiche impressionnante, Shabranskyy ne représente pas un réel danger pour le dur cogneur qu’est Kovalev. Sa dure défaite par K.-O. l’an dernier contre Sullivan Barrera nous donne une bonne indication de ses limites.

Kovalev, qui revient de deux échecs crève-cœur contre le maintenant retraité André Ward, dont la première par décision controversée, voudra reprendre sa place au firmament des grandes étoiles de la boxe professionnelle, lui qui avait remporté le titre de boxeur de l’année 2014 décerné par le Ring Magazine.

La retraite de Ward aura permis ce scénario plus qu’intéressant et qui amène beaucoup de mouvement dans cette intéressante division de poids. D’ailleurs, son compatriote et rival chez les amateurs, Artur Beterbiev, vient d’obtenir le titre IBF de belle façon, il y a à peine quelques jours.

Kovalev, qui a démontré des failles sur l’absorption de coups au corps lors de sa deuxième défaite contre Ward, vient d’orienter le plan de match de tous ses futurs adversaires. Ward avait profité de rumeurs émanent du camp d’entrainement de Kovalev, pour exploiter cette faiblesse et son exécution lui a permis de s’en débarrasser avant la limite.

Ce choc a causé beaucoup de changement dans le clan Kovalev, qui a éclaté peu après. Fini la relation avec son entraineur John David Jackson, qui pour sa part avait fortement critiqué son manque d’ardeur au travail lors de ce même camp d’entrainement. Son remplaçant Arbor Tursunpulatov, de l’Ouzbékistan, a peu d’expérience chez les professionnels, mais les succès de son pays lors des derniers Jeux olympiques ont contribué à le faire connaitre. Un autre point non négligeable dans l’équation est qu’il parle la langue de Kovalev. Est-ce que le jello va prendre? Les chances sont bonnes, Kovalev étant favorisé par les parieurs à 10 contre 1.

Les deux victoires de Kovalev sur notre ex-champion du monde Jean Pascal ont fait de lui une figure populaire au Québec. Sa remontée au sommet va créer beaucoup d’intérêt chez nous.

À ne pas manquer.