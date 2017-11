L’ancien capitaine de l’Impact de Montréal Patrice Bernier ne chôme pas ces temps-ci.

En effet, le nouveau retraité occupera le titre d’entraîneur-adjoint au sein de l’Académie de l’Impact de Montréal.

«Je veux me développer en tant qu’entraîneur, a souligné Bernier lors de l’émission Le Québec Matin sur les ondes de LCN, mardi. Je pense que je suis entre bonnes mains avec le directeur de l’Académie Philippe Eullafroy pour comprendre à apprendre le métier et un jour revenir sur les abords du Stade Saputo.»

De plus, Bernier agira à titre d’analyse-invité lors des éliminatoires de la MLS sur les ondes de TVA Sports.

Il sera d’ailleurs en action dès mardi soir, en compagnie de Nicolas A Martineau et Vincent Destouches lors des duels entre le Toronto FC et le Crew de Columbus ainsi que le Dynamo de Houston et les Sounders de Seattle.

Bernier a d’ailleurs réagi à la nomination de Rémi Garde à titre de nouvel entraîneur-chef de l’Impact.

«Je le connaissais comme joueur et j’ai suivi un peu son parcours en tant qu’entraîneur, a confié Bernier. Il a un très bon CV. Il a gagné eu Europe et a eu plusieurs postes. Donc c’est quelqu’un qui connait un peu tout.

«Il a été le directeur de l’Académie à Lyon et a prouvé qu’il est capable de faire jouer les jeunes. C’est de bon augure pour les jeunes joueurs de l’Impact de Montréal.»

À voir l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.