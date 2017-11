Où s’en vont les Canadiens?

Les Canadiens de Montréal n’ont pas connu un premier quart de saison à la hauteur des attentes. Cette situation semble inquiéter au plus haut point l’expert-hockey de la chaîne TVA Sports José Théodore comme il l’écrit lui-même dans sa chronique dans Le Journal de Montréal.

«Pendant un moment, on a cru que les Canadiens étaient relancés avec les prouesses de Charlie Lindgren, mais les défaites inacceptables contre les Coyotes (5-4) et les Maple Leafs (6-0) ont ramené tout le monde sur terre, a souligné Théodore. Le Canadien est pitoyable, et ce, dans bien des aspects.

«Possiblement fatigué et aussi confus par l’arrivée d’Antti Niemi, Lindgren a ralenti. Il a excellé pendant cinq matchs, mais sept matchs d’affilée – un huitième ce soir à Dallas – pour un jeune gardien, c’est très exigeant, car à son âge et sans expérience, on a tendance à penser hockey 24 heures par jour. Ça taxe le système nerveux encore plus que le corps.

«Je ne comprends pas l’acquisition de Niemi. Il est en chute libre et j’aurais préféré voir Zachary Fucale épauler Lindgren en attendant le retour de Price. Peut-être que les Canadiens n’ont pas confiance en Fucale, mais les Golden Knights de Vegas ont connu du succès avec trois jeunes gardiens en remplacement de Marc-André Fleury.

«Lindgren a dû se poser bien des questions avec l’acquisition de Niemi. Voir arriver un vétéran qui a gagné la coupe Stanley à Chicago avec son entraîneur des gardiens (Stéphane Waite) a de quoi créer un doute.

«Ajoutez ce doute à la fatigue mentale dont je parlais et ça explique en partie la baisse de régime de Lindgren.

«Résultat? Le Tricolore a subi deux défaites humiliantes à la maison et soudainement, on frôle la catastrophe.»

Triste réalité

«La réalité est celle-ci : une fiche de 8-11-2, 29e dans le différentiel de buts, 28e en avantage numérique, 28e en infériorité numérique, 28e pour les buts marqués et 29e pour les buts alloués, a indiqué Théodore.

«Brendan Gallagher, Shea Weber et Jonathan Drouin sont les meilleurs marqueurs de l’équipe avec seulement 13 points chacun. Ça ne les classe même pas dans les 100 meilleurs pointeurs de la ligue.

«Qu’on ne marque pas, ça ne me dérange pas trop. Les Devils du New Jersey ont gagné des coupes Stanley parce qu’ils pouvaient gagner des matchs de 1-0, 2-1 et 3-2. C’était difficile de jouer contre eux et en principe, ça doit être aussi l’identité des Canadiens, mais ils accordent régulièrement cinq buts par match.

«Pourtant, la défense devait être meilleure. L’attaque devait être meilleure. La garde du filet ne devait pas être un problème. Claude Julien devait être meilleur que Michel Therrien. Et avez-vous l’impression que les Canadiens seront meilleurs dans un an ou deux ? Pas moi.

«On en arrive donc à Marc Bergevin. Il a connu son pire été depuis son arrivée à Montréal. Il n’a pas été capable de garder Alexander Radulov et Andreï Markov et pourtant, il a encore huit millions dans ses tiroirs qui ne servent strictement à rien.

«J’aimais bien Karl Alzner à 800 000 $ lorsque j’ai joué avec lui à Washington, mais à six millions, il est une énorme déception. Il fait très mal paraître le directeur général du CH.

«Price avait faussé les données en 2014-2015, de sorte que Bergevin a mal évalué son équipe. Sans Price, l’équipe s’est effondrée la saison suivante. On assiste au même scénario cette année. Encore les mêmes erreurs d’évaluation, un système de développement douteux, aucun plan clair et à nouveau, une mauvaise gestion du dossier médical de Price.

«Celui-ci est sur le point de revenir au jeu, mais quel Carey Price verrons-nous ?

«Julien et Bergevin sont-ils sur la même longueur d’onde ? L’équipe tourne en rond depuis 24 ans et dites-moi, les Canadiens s’en vont où comme ça? Le Tricolore piétine et il faut un coup d’éclat. Rebâtir? Je crois que les partisans l’accepteraient si on leur annonçait clairement cette intention.

«La transparence, ce n’est toutefois pas la marque de commerce des Canadiens.»

Blessure aggravée, vraiment?

«Carey Price accompagne l’équipe à Dallas et à Nashville. Je n’ai jamais cru que Price avait aggravé sa blessure à l’entraînement comme on nous l’a annoncé, a continué Théodore.

«Comment Price pouvait-il aggraver sa blessure dans un environnement contrôlé, alors que supposément il prenait son temps pour revenir au jeu ? Ça ne tient pas debout, d’autant plus qu’il portait l’équipement pendant 45 minutes. Maintenant que l’effet Lindgren s’est dissipé, Price pourra revenir en sauveur et c’est la situation parfaite pour lui. Je vous avais dit qu’il était impensable de le voir sur le banc pendant que Lindgren était au sommet de sa forme, surtout au Centre Bell.

«Price jouera cette semaine et je crois même qu’il jouera à Nashville, demain. Il doit cependant jouer comme le vrai Carey Price et j’espère qu’il réalise que l’équipe a besoin de lui. Je crois aussi que l’organisation lui met de la pression. Après tout, n’a-t-il pas dit qu’il jouerait si l’équipe était en séries éliminatoires. À ce rythme-là, les prochaines séries seront en 2019 ou 2020.»