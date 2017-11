Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 20 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Columbus 3 – BUFFALO 2

– BUFFALO 2 Arizona 4 – TORONTO 1

– TORONTO 1 Calgary 4 – WASHINGTON 1

– WASHINGTON 1 Winnipeg 3 – NASHVILLE 5

New Jersey 4 – MINNESOTA 3 (prolongation)

– MINNESOTA 3 (prolongation) Anaheim 3 – SAN JOSE 2 (tirs de barrage)

Le spectacle «Johnny Hockey»

L’attaquant Johnny Gaudreau (1B, 1A) a amassé deux points pour aider les Flames à triompher des Capitals et ainsi porter à 7-2-0 leur fiche à leurs neuf derniers matchs. Gaudreau a du même coup porté à 10 sa séquence de matchs avec au moins un point (8B, 11A), dont un but dans chacun de ses six derniers duels.

Gaudreau est ainsi au troisième rang des pointeurs de la LNH en raison d’une récolte de 31 points cette saison. Seuls Steven Stamkos (35) et Nikita Kucherov (33), du Lightning, ont plus de points.

Gaudreau est devenu le premier joueur des Flames à obtenir deux points ou plus dans cinq parties consécutives depuis Jarome Iginla en février-mars 2002, selon Elias Sports.

Encore un gain pour les Coyotes

Clayton Keller a obtenu deux aides et Oliver Ekman-Larsson a marqué le but gagnant, tard en deuxième période, pour permettre aux Coyotes de remporter un troisième gain consécutif et également mettre fin à la séquence de six victoires des Maple Leafs.

Keller a 20 points en 23 parties cette saison et est au premier rang du classement des pointeurs chez les recrues, tout juste de Matthew Barzal (19 points) des Islanders.

Depuis ses débuts dans la LNH le 9 octobre 2010, Ekman-Larsson est le défenseur ayant réussi le plus de buts gagnants, avec 26.

Encore un but pour Mattias Ekholm

Le défenseur des Predators Mattias Ekholm a trouvé le fond du filet pour un quatrième match consécutif. Il est ainsi devenu le premier joueur d’arrière de l’histoire de l’organisation à réussi pareil fait d’armes, selon Elias Sports.

Les Predators résistent aux Jets - TVA Sports

Ça joue dur dans la section Métropolitaine

Le Wild a égalé la marque avec 1:36 à faire en temps réglementaire, mais John Moore a trouvé le fond du filet en prolongation pour permettre aux Devils de l’emporter. Les Devils (12-5-3) sont toujours au premier rang de la section Métropolitaine, avec 27 points en 20 matchs. De plus, Moore est devenu le défenseur le plus prolifique à 3 contre 3 depuis le début de la saison 2015-2016, grâce à six buts.

Sergei Bobrovsky, toujours lui, a été étincelant grâce à 30 arrêts face aux Sabres. Les Blue Jackets (13-7-1) ont le même nombre de points que les Blue Jackets, mais ont disputé un match de plus. Ils sont donc deuxièmes dans la section Métropolitaine.

Une séance de tirs de barrage interminable

Reto Berra a réalisé 41 arrêts en plus de s’imposer devant six des neuf tireurs en tirs de barrage pour permettre aux Ducks de l’emporter face aux Sharks.

Le match entre les Ducks et les Sharks est le deuxième duel cette saison qui atteint la neuvième ronde en tirs de barrage.

Matchs de mardi