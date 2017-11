Guerrero, dernier intronisé de l’histoire des Expos?

Après l’intronisation de Tim Raines au Temple de la renommée du baseball à Cooperstown en 2017, un autre ancien joueur des Expos, soit Vladimir Guerrero, pourrait remettre le club montréalais à l’avant-plan au cours des prochains mois.

Celui qu’on surnomme «Vlad» risque toutefois de devenir le dernier joueur dans l’histoire de la défunte organisation à se retrouver parmi les immortels.

L’an dernier, à sa première année d’admissibilité, Guerrero avait reçu 71,7% des votes alors qu’il est nécessaire d’être appuyé sur trois bulletins sur quatre (75%).

Dans un texte publié mardi sur le site web du baseball majeur, Jose Vidro a livré un plaidoyer en faveur de son ancien coéquipier, précisant que le talent de Guerrero était comparable à celui de joueurs actuels comme Bryce Harper ou Mike Trout.

«Ces joueurs ont un talent incroyable, un talent naturel», a émis Vidro. L’ancien joueur de deuxième but des Expos a par ailleurs vanté l’éthique de travail de «Vlad».

«On pouvait le voir courir des ballons pendant la pratique au bâton comme si c’était la neuvième manche et que c’était l’égalité dans le match», s’est souvenu Vidro, qui compte se rendre à Cooperstown en juillet prochain si jamais Guerrero est élu.

Pour la présente cuvée, qui compte 19 nouveaux candidats dévoilés lundi, les votes seront enregistrés jusqu’au 31 décembre. Les résultats seront par ailleurs annoncés le 24 janvier

Outre Guerrero, c’est le releveur Trevor Hoffman, anciennement des Padres de San Diego, qui semble le plus près d'être élu en 2018. L’an dernier, Hoffman était demeuré sur le seuil, avec 74% des votes, à sa deuxième tentative.

Trente-trois candidats

Deux autres joueurs ayant déjà porté les couleurs des Expos comptent parmi les 33 noms sur les bulletins, soit Larry Walker et Livan Hernandez. Leurs chances d’être intronisés un jour semblent toutefois beaucoup plus minces.

Avec une moyenne au bâton de ,318 en carrière et ses 449 circuits, «Vlad» sera logiquement élu, tôt ou tard. Dans l’uniforme des Expos, Guerrero a totalisé 234 longues balles en 1004 matchs. Il aura d’ailleurs été celui qui a frappé le plus grand nombre de circuits dans l’histoire du club montréalais, devant les légendaires Andre Dawson (225) et Gary Carter (220).

Voici la liste complète des joueurs pouvant être intronisés au Temple de la renommée du baseball en 2018 :