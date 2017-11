Gudas mérite sa suspension selon Mathieu Perreault

Mathieu Perreault ne gardera jamais une place importante dans son cœur pour Radko Gudas. L’attaquant des Jets de Winnipeg a salué la décision de George Parros de le suspendre pour dix rencontres pour le violent coup de bâton qu’il a reçu derrière la tête.

De passage à Nashville pour y affronter les Predators, Perreault a commenté pour une première fois la suspension du défenseur des Flyers de Philadelphie.

«Je suis content, a-t-il dit. Ça ne change rien pour moi, on ne joue pas souvent contre Philadelphie. Je suis content que la ligue fasse son travail. Je n’étais pas surpris. Ce n’était pas la première fois qu’il faisait une niaiserie.»

«Quand j’ai revu la séquence, j’ai compris que ça aurait pu être bien pire, a-t-il poursuivi. S’il m’avait frappé la tête, sur la colonne, ça aurait pu être vraiment pire. Quand j’ai vu la reprise, ce n’était pas chic. Je suis quand même chanceux.

«Ça aurait pu mettre fin à ma carrière. Un coup de bâton à la tête, c’est complètement ridicule. Je suis content d’être correct.»

Perreault n’a gardé aucune séquelle de ce violent geste de Gudas. Il a même obtenu un but et une passe lors du match suivant des Jets, une victoire de 5-2 contre les Devils du New Jersey.

«Je vais bien, a-t-il précisé. Il a pogné mon casque et la partie molle de mon cou. Sur le coup, ça a fait mal, mais je pensais qu’il m’avait donné un coup de poing. C’était pire, mais je suis correct.»

De mauvaises excuses

Au banc des punitions, Gudas a offert des excuses à l’attaquant des Jets avant de prendre la direction du vestiaire en raison d’une expulsion.

«Quand il s’est excusé, je n’avais pas vu la reprise, a-t-il mentionné. Je croyais qu’il s’excusait de m’avoir donné un coup. Quand j’ai vu la reprise, j’ai dit, ok, tu t’excuses, mais... Il m’a dit qu’il n’a pas fait exprès. Mais la reprise montre autre chose.»