C’est David contre Goliath, l’équipe de toutes les vedettes contre celle dont l’avenir est incertain. C’est l’affrontement entre le Toronto FC et le Crew de Columbus qui disputent ce soir le premier match de la finale de l’Association Est de la Major League Soccer.

D’un côté, il y a Toronto avec toutes ses vedettes et sa récolte de 69 points, un record de la ligue. De l’autre, il y a le Crew qui a fini au cinquième rang et que personne, ou presque, ne voyait aller aussi loin dans les séries éliminatoires.

Mais voilà, Toronto disputera ce premier match sans Sebastian Giovinco et Jozy Altidore, tous les deux suspendus. Et il y a chez le Crew une volonté de montrer à tout le monde qu’on est capable de tenir tête à une grosse équipe.

«On est peut-être un peu l’équipe Cendrillon, mais on nous a écartés du revers de la main si souvent qu’on joue un peu comme si tout le monde était contre nous, reconnaît Justin Meram. On sait à quel point nous sommes bons et que nous pouvons jouer avec les meilleures équipes.»

Grands absents

On l’a mentionné, Toronto se présente en Ohio sans ses deux meneurs offensifs, Giovinco (16 buts) et Altidore (15 buts) qui ont marqué 42 % des 74 buts du TFC en saison régulière.

«C’est bon pour nous qu’ils n’y soient pas, mais ils ont de bons substituts qui peuvent prendre la relève, souligne le gardien Zack Steffen. En même temps, on veut leur montrer de quel bois on se chauffe à domicile.»

L’entraîneur-chef du Crew, Gregg Berhalter, n’est pas plongé dans l’inconnu comme il l’a rappelé.

«Nous les avons affrontés sans Jozy et Giovinco [cette saison]. Giovinco n’a joué qu’un match contre nous et Jozy deux, alors on a une bonne idée de ce qu’ils peuvent faire sans eux.»

«Greg Vanney est un bon entraîneur et il peut avoir un plan qu’on n’attend pas, mais nous sommes prêts.»

Frapper tôt

Évidemment, le Crew veut profiter du trou laissé dans l’alignement pour faire mal aux visiteurs assez tôt dans la rencontre.

«C’est très important de frapper tôt, on l’a vu dans l’autre série. En se positionnant bien dans le premier match, ça nous a permis d’avancer», insiste Meram.

Il n’a pas tort puisqu’en demi-finale d’association, le Crew a battu New York City 4 à 1 au match aller de sorte que la série était presque déjà terminée.

Will Trapp soutient pour sa part que c’est un genre de guerre que vont se livrer les deux formations.

«Ça n’aura rien à voir avec la demi-finale. C’est une équipe qui ne donne pas beaucoup de chances, qui est bonne dans les duels et qui défend bien dans la surface. Ça va être une partie d’échecs où on va essayer de les casser et ça ne sera pas joli.»

Gare à Vasquez

En l’absence de Giovinco, Toronto risque de dépendre largement de Victor Vasquez pour orchestrer l’attaque.

Le milieu de terrain espagnol a ce qu’il faut pour jouer la partition avec ses 8 buts et 16 passes en 31 rencontres.

«Vasquez est extrêmement intelligent, il sait où se trouvent les espaces. Il faut limiter son temps de possession de balle et ses options de passe.»

Par ailleurs, Berhalter sait que son équipe devra être opportuniste pour se donner une chance de l’emporter.

«Ce que je sais après les avoir affrontés trois fois cette saison, c’est que c’est difficile de créer des occasions de marquer.»