«C’était difficile au début» - Alexander Radulov

L’attaquant des Stars de Dallas Alexander Radulov a amorcé un nouveau chapitre de sa vie en prenant la décision d’accepter une prolongation de contrat de cinq ans avec la formation texane au début du mois de juillet dernier.

Le Russe est ainsi passé de l’un des plus gros marchés de la LNH à un endroit où le baseball et le football sont rois et maîtres.

«Au début, c’était difficile lors du camp d’entraînement et des premiers matchs de la saison régulière, a souligné Radulov après l’entraînement des siens mardi, en réponse à une question à savoir si la passion des partisans montréalais lui manquait. Mais on s’habitue à tout.

«C’est différent qu’à Montréal. Mais nous avons de très bons partisans ici. Peut-être qu’il n’y en a pas autant que dans les marchés canadiens, mais ils sont très bons. Tout le monde sait que les partisans à Montréal sont spéciaux. Ils adorent leur équipe.»

Radulov en sera à une première rencontre face à son ancienne équipe. Toutefois, il avoue que ce sera encore plus spécial lorsqu’il sera de retour au Centre Bell, le 13 mars prochain.

De plus, le Russe a avoué avoir gardé contact avec certains joueurs du Tricolore, dont Alex Galchenyuk.

Radulov a amassé 19 points en 20 matchs avec les Stars depuis le début de la saison.

Voyez tous les commentaires de Radulov dans la vidéo ci-dessus.