Canadiens: le verre à moitié vide

Publié aujourd'hui à 08h00

Mis à jouraujourd'hui à 08h09

Je suis une personne positive de nature. J’aime voir le bon côté des choses. Mon verre est à moitié plein et non pas à moitié vide lorsque je décris un match de hockey.

J’aime les beaux jeux, les buts spectaculaires, les histoires inspirantes, les équipes tenaces et les joueurs déterminés. Quand je décris un match, j’aime me laisser emporter. J’aime vivre le match comme si je le jouais.

Parfois, je suis chauvin. Je le sais, mais j’aime être émerveillé. J’ai toujours été ainsi. Je ne changerai pas. C’est comme ça.

Cependant, mon métier est tellement plus facile et agréable quand les Canadiens gagnent et que l’équipe connaît du succès.

Sauf que là, l’éternel optimiste que je suis est très inquiet.

J’essaie de trouver des points positifs lorsque j’ai à parler du Tricolore, mais ils sont de moins en moins nombreux. Les mêmes erreurs sont répétées. Les mêmes résultats sont obtenus. Toujours et encore.

Et dans la LNH d’aujourd’hui, ce sont seulement les résultats qui comptent. Rien d’autre. Le travail et l’effort n’ont plus d’importance quand les défaites s’accumulent.

Gagner, gagner et encore gagner. Peu importe la façon.

Maintenant que la troupe de Claude Julien a disputé le premier quart de sa saison, l’échantillon est assez grand pour déterminer la véritable valeur de l’équipe.

En anglais, on dit «What you see is what you get». Très souvent, l’ADN et le caractère d’une équipe après 20 matchs demeurent imprégnés jusqu’à la fin.

Elles sont très peu nombreuses les équipes qui se qualifient pour les séries après avoir conservé une fiche semblable à celle des Canadiens (8-11-2) après 21 matchs.

L’an dernier, seulement les Flames de Calgary ont réalisé l’exploit après avoir présenté un dossier de 8-12-1 après les 21 premiers matchs.

SI je remets mes lunettes roses l’instant d’un moment, je base mes espoirs de voir les Canadiens en séries sur seulement une chose: le retour en force de Carey Price.

Si le gardien des Canadiens revient éventuellement au jeu et s’il redevient le gardien dominant qu’il a déjà été, la formation montréalaise a une chance de participer aux séries.

Mais, Price doit jouer et il doit retrouver ses repères.

Je le souhaite. Les partisans aussi.

Les séries sans les Canadiens, ce n’est pas la même chose.

Pour vous. Pour moi. Pour les commerces. Et pour l’humeur de la population.