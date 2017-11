Beausoleil veut voir une équipe plus mordante

L’état-major de l’Océanic souhaite voir ses joueurs faire preuve de beaucoup plus de combativité dans leur jeu alors qu’ils amorceront une séquence de trois matchs à domicile mercredi soir en recevant les Voltigeurs de Drummondville au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Le directeur-gérant et entraîneur-chef Serge Beausoleil n’achète pas l’excuse des blessures pour expliquer les performances plus difficiles de sa formation, en fin de semaine dernière, à Boisbriand et Victoriaville.

Depuis sa fameuse récolte de sept points sur une possibilité de huit en Abitibi-Témiscamingue, l’Océanic n’arrive pas à enregistrer une prestation convaincante de 60 minutes.

Malgré leur infirmerie bien garnie, les Bas-Laurentiens doivent démontrer beaucoup plus de mordant sur la patinoire. Ils ont perdu la presque totalité de leurs batailles le long des rampes contre les Tigres.

«Nous étions deuxièmes sur les confrontations à un contre un», indique Beausoleil. «Il y a beaucoup de séquences où on manque d’efforts et c’est agaçant. On attend la rondelle au lieu de se mettre le nez dans le trafic. Je veux retrouver mon équipe de l’Abitibi, qui était dédiée à la tâche qu’on avait à accomplir. Alexis Lafrenière et Christopher Innis étaient pourtant absents. On n’est capables de jouer avec des effectifs réduits».

Un retour précipité pour Stewart

S’il ne bénéficiera pas de renforts pour le match contre les Voltigeurs, Beausoleil pourrait toutefois compter sur le retour précipité de Chase Stewart d’ici à la semaine prochaine. Son absence avait été évaluée jusqu’à six semaines par le personnel médical à la suite de sa blessure subie samedi dernier à Boisbriand, mais le défenseur de 20 ans a patiné avec ses coéquipiers mardi à l’entraînement.

Sur ce point, le pilote de l’Océanic a tenu préciser les raisons qu’il le pousse maintenant à ne plus divulguer les états de santé, ni les durées probables des absences de ses joueurs blessés.

«Si vous me trouvez une raison de parler publiquement des blessures qui avantagent notre équipe sur la glace, je vais embarquer là-dedans. Quand ce sont des blessures aux épaules et aux poignets, il faut essayer de protéger nos gars», explique sèchement Beausoleil.