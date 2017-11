Markov, la grande erreur de Marc Bergevin selon Alexeï Emelin

Alexeï Emelin ne se transformera jamais en moulin à paroles. Discret de nature, il pèse chacun de ses mots et il ne court pas après les kodaks. À deux jours de la visite du Canadien au Tennessee, le Russe de 31 ans a ciblé le départ d’Andreï Markov comme une erreur stratégique de la part de Marc Bergevin.

«Je crois qu’Andreï représente la plus grande perte pour Montréal, a dit Emelin dans le vestiaire des Predators après un entraînement matinal au Bridgestone Arena. Markov était un grand défenseur et un bon vétéran pour le Canadien. Il avait un impact sur la glace, mais aussi à l’extérieur.»

À Montréal pour ses six premières saisons dans la LNH, Emelin avait tissé de bons liens avec Markov. Ils ont aussi défendu les couleurs de la Russie aux Jeux olympiques de Sotchi, à la Coupe du monde à Toronto et lors de différents Championnats du monde.

Au cours de l’été, Emelin faisait partie des invités de Markov lors de son mariage en Russie.

«J’ai parlé avec Markov et je sais qu’il était très triste de partir de Montréal, a raconté le défenseur de 6 pi 3 po et 218 lb. Mais ça fait partie du hockey.»

Malgré son âge (39 ans le 20 décembre prochain), Markov restait un élément fort de la brigade de défenseurs du CH. Le numéro 79 avait encore une bonne vision du jeu et il était un maître pour relancer l’attaque.

Sur le plan contractuel, Markov avait fait une concession importante en acceptant un pacte d’une seule saison pour prolonger son aventure avec le Tricolore et atteindre le plateau des 1000 matchs. Mais pour une question de moins d’un million de dollars, Bergevin a choisi de passer à un autre appel. Une décision qui le hantera encore longtemps.

Un duo avec Subban

Dans la capitale du country, Emelin a renoué avec un ancien coéquipier chez le Canadien en P.K. Subban. Depuis quelques matchs, Peter Laviolette les a réunis au sein du même duo.

«Oui, ça m’aide, a expliqué Emelin. J’avais déjà joué avec P.K. à Montréal et je sais à quoi m’attendre de lui. Je le connais et il me connaît. Nous avons une belle complicité.»

En l’absence de Ryan Ellis, qui n’a pas joué un seul match cette saison en raison d’une blessure à un genou et qui devrait revenir au jeu seulement à la fin du mois de décembre, Emelin joue un rôle au sein du top quatre à la ligne bleue des Predators avec un temps de jeu moyen d’un peu plus de 18 minutes.

Emelin a des statistiques très modestes avec trois passes en 19 rencontres. Mais son impact sur une équipe ne se calculera jamais selon ses buts ou ses passes. Il occupe le deuxième rang chez les Preds pour les tirs bloqués (29) et les mises en échec (48).

«Alexeï est une bonne acquisition pour notre groupe de défenseurs, a souligné le gardien Pekka Rinne. Ce n’est pas un secret, nous misons sur plusieurs bons défenseurs rapides et qui transportent bien la rondelle. Mais nous n’avions pas beaucoup de défenseurs physiques et fiables dans leur territoire.»

«Il s’améliore chaque jour, a renchéri Laviolette. Il affronte les meilleurs joueurs de l’équipe adverse et il est apprécié dans le vestiaire. Il a eu un bon impact. Plus je le vois, plus longtemps que je suis son entraîneur et plus je l’apprécie. »

Loin de sa famille

Avant de prendre la route de Nashville, Emelin a appartenu aux Golden Knights de Vegas, mais pour seulement quelques jours. Réclamé au repêchage d’expansion par Vegas le 21 juin, il a été échangé aux Predators le 1er juillet contre un choix de 3e tour en 2018.

«Je ne m’y attendais pas, c’était une surprise, a-t-il précisé. Après le repêchage d’expansion, j’ai parlé avec Gerard Gallant. J’ai eu une bonne discussion avec lui. Il me disait que j’étais pour aider les Golden Knights. J’avais entrepris des recherches pour trouver une maison, mais quelques jours plus tard, j’ai appris mon départ pour Nashville.»

Emelin se dit maintenant heureux avec les Predators.

«C’est différent de Montréal, mais les partisans aiment aussi le hockey. Nous avons de bonnes foules, j’aime l’ambiance. Mais, je m’ennuie de ma femme et de mes trois filles. Elles restent encore à Montréal puisque mes deux plus vieilles vont à l’école.»

Avec une seule saison à écouler à son contrat (4,1 millions), Emelin croyait que c’était plus sage de ne pas déménager toute la famille.