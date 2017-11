Une saison à oublier pour le centre des Stampeders Pierre Lavertu

Sur la liste des blessés depuis le début de la saison, Pierre Lavertu avait finalement une bonne raison de sourire, samedi.

«Évidemment j’ai fait de l’argent avec la victoire du Rouge et Or, a raconté le centre des Stampeders de Calgary dont une sérieuse blessure à une cheville le tient à l’écart depuis plus d’un an. Avec tous les anciens des Dinos qui jouent avec nous, j’en aurais entendu parler longtemps, mais ça va rester comme d’habitude avec cette autre victoire du Rouge et Or.»

Si la victoire de son alma mater lui a donné le sourire, les occasions de célébrer ont été plutôt rare cette année pour Lavertu qui était passé sous le bistouri le 24 octobre 2016. «Il y a eu plus de bas que de hauts, a-t-il confié. Il y a des moments où je croyais que la condition de ma cheville s’améliorait, mais des tests confirmaient le contraire. Mon dos et mon genou ont aussi écopé, mais l’équipe médicale a trouvé une nouvelle façon de marcher, ce qui va favoriser le réalignement.»

«C’est une blessure sérieuse, mais j’ai toujours gardé espoir de revenir au jeu cette année, de poursuivre le tout premier choix au repêchage de 2014. C’est pourquoi je suis resté à Calgary parce que les entraîneurs me voulaient sur le terrain quand je serais en santé. Je me suis disloqué la cheville et la réhabilitation est plus longue que prévue au départ. Ce n’est pas l’année la plus facile.»

Lavertu sera de retour à Québec après la saison des Stampeders. «Je veux rencontrer un spécialiste pour obtenir une autre opinion médicale, a-t-il souligné. J’ai déjà rencontré quelques docteurs à Calgary. Une grosse saison morte m’attend. Je veux continuer à jouer et je ne pense pas à la retraite si je peux revenir en santé.»

Lavertu rejoindra ses coéquipiers un peu plus tard cette semaine à Ottawa en prévision de la 105e édition de la Coupe Grey. Victorieux des Eskimos d’Edmonton, dimanche en finale de l’Ouest, les Stamps croiseront le fer avec les Argonauts de Toronto pour la quatrième fois de l’histoire, dont la dernière remonte à 2012 dans la Ville Reine quand les Argos avaient gagné par la marque de 35-22.

Lavertu a remporté la Coupe Grey en 2014 à sa première saison dans la LCF face aux Tiger-Cats de Hamilton tout comme le demi défensif Adam Thibault.

Lavertu, Adam Thibault et le spécialiste des longues remises Pierre-Luc Caron étaient présents au stade McMahon pour encourager le Rouge et Or à la victoire, samedi, face aux Dinos.