Un début sur un air triste pour Erik Guay

Erik Guay contient l'enthousiasme que suscite habituellement la première descente de la saison à Lake Louise et ça n’a rien à voir avec les raideurs au dos qui l’ennuient depuis une semaine. La mort tragique du Français David Poisson l’a plongé dans la tristesse que vit la confrérie du ski alpin.

«C’est dur parce que lorsqu’on arrive là, normalement, tout le monde est excité parce qu’il s’agit de la première course de la saison. Mais cette fois, tu as un collègue qui vient de mourir. Il n’est pas question ici d’un skieur qui s’est blessé ou qui s’est défait un genou. Il est mort. C’est autre chose. Vraiment, c’est difficile», affirme Guay, joint en début de semaine alors qu’il se dirigeait vers l’Alberta.

«Ça t’entre dans la tête»

David Poisson est décédé le lundi 13 novembre lors d’un entraînement avec l’équipe de France à la station Nakiska, dans les Rocheuses canadiennes, en prévision du début de saison de la Coupe du monde. Spécialiste des épreuves de vitesse, ce vétéran âgé de 35 ans avait perdu un ski pour finalement heurter un arbre. Il est mort sur le coup.

Bénéficiant d’un soutien psychologique depuis la tragédie, tous les skieurs de l’équipe endeuillée ont décidé unanimement de participer à la descente de samedi et au super-G de dimanche à Lake Louise qui lanceront la saison des épreuves de vitesse. Leur fédération avait laissé à chacun la décision de rentrer en France.

Guay se rappelle des sensations qui l’habitaient lorsque, le lendemain de l’accident fatal, il participait à un entraînement au Colorado avec l’équipe canadienne.

«C’est plate à dire, mais il faut essayer de l’oublier le plus rapidement possible. La première journée que j’ai skié au Colorado suivant son décès, je pensais à ça à chaque virage. Je pensais aux clôtures, au poteau de téléphone et au pylône des remontées. Je regardais ce qu’il y avait autour. Bon, si tu veux être compétitif, tu ne dois pas toujours les regarder et, après une descente, je pensais à autre chose. Mais c’est clair que ça t’entre dans la tête durant la première journée», avoue-t-il.

Sport à risque

Médaillé de bronze en descente des championnats mondiaux en 2013, Poisson était issu de la même génération de skieurs que le Québécois. Ce destin dans sa carrière a ravivé la réflexion de Guay sur les risques liés à son sport.

«Moi, il y a des risques que je suis prêt à prendre, même si ça doit me faire mal au dos ou aux genoux. Mourir, par contre, c’est autre chose. C’est triste et on espère juste que ce soit une malchance. Il y a eu de belles progressions durant les dernières années pour améliorer la sécurité des pistes. C’est rendu assez sécuritaire, mais il faut que ça le devienne autant à l’entraînement qu’en compétition», souhaite-t-il.

Il y a plusieurs années, lors d’un entraînement à Zermatt en Suisse, Guay avait vu la mort sous ses yeux. Un skieur de compétition comme lui, à la suite d’un virage brusque, avait alors heurté un touriste qui était décédé sur l’impact.

L’intervention rapide du médecin de l’équipe canadienne n’avait rien donné.

«Même si on ne le connaissait pas et que c’était moins personnel pour nous, ça aussi, ça avait été difficile...»

Hanté par des raideurs au dos

«Ça va moyennement.»

Erik Guay est arrivé dimanche à Lake Louise avec des questionnements. Des raideurs au dos qui l’ont forcé à écourter un stage d’entraînement au Colorado, la semaine dernière, sèment maintenant un doute dans sa volonté de lancer sa saison lors de la descente de samedi et du super-G de dimanche.

«J’ai l’impression que ça peut être une conséquence résiduelle de ce qui s’est passé au Chili», tente-t-il de s’expliquer.

Traitements bénéfiques

Le skieur de Mont-Tremblant fait allusion à des déchirures ligamentaires d’une vertèbre subies lors d’une chute durant un camp estival de préparation en Amérique du Sud, au début de septembre. Avec le temps comme seul remède, l’inconfort avait fini par se résorber jusqu’à ce que les douleurs se montrent de plus en plus insistantes au Colorado.

«Un moment est venu où j’ai fait deux descentes et j’avais trop mal au dos. J’ai décidé qu’il valait mieux rentrer à la maison pour essayer de régler ça», indique Guay, qui a quitté après huit jours un camp qui devait en durer dix.

Des traitements de physiothérapie, d’ostéopathie et des exercices physiques spécifiques ont depuis amélioré son cas, assez pour le convaincre de participer à des entraînements durant les deux jours précédant la première descente chronométrée de demain.

«J’ai en tête de skier aux deux courses de la fin de semaine à moins que ça empire vraiment», entrevoit le médaillé d’or en super-G et d’argent en descente des championnats du monde à Saint-Moritz en février dernier.