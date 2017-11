Samuel Girard bien en selle à Denver

Samuel Girard peut enfin respirer. Après deux premiers mois rocambolesques pour amorcer sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, le défenseur de Roberval regarde maintenant vers l’avenir depuis que l’Avalanche du Colorado lui a confirmé qu’il passerait le reste de la saison à Denver.

Girard a appris samedi soir après son match face à son ancienne équipe, les Predators de Nashville, qu’il pouvait désormais se chercher un appartement au pied des Rocheuses.

La nouvelle est venue sans grande surprise puisqu’il devenait de plus en plus improbable de voir Girard être rétrogradé dans la Ligue hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

À son premier match avec l’Avalanche, le 10 novembre dernier face aux Sénateurs d’Ottawa à Stockholm en Suède, Girard a passé 21 min 55 s sur la surface glacée et récolté une passe. En cinq parties avec la formation de Denver, il n’a jamais joué moins de 20 minutes et, dimanche dernier face aux Red Wings, a été utilisé pendant plus de 24 minutes.

«En tant que joueur de hockey, tu veux obtenir le plus de temps de glace possible. Les entraîneurs me font confiance. Être utilisé pendant 24 minutes est également très bon pour ma confiance. Je suis très heureux de voir comment les choses se passent pour moi à Denver», a mentionné le jeune arrière lors d’un entretien téléphonique, lundi.

L’endroit idéal

Les dernières semaines n’ont pas été de tout repos pour celui qu’on peut maintenant qualifier «d’ancien joueur» des Cataractes de Shawinigan. Girard a appris l’échange lors du souper des recrues des Predators qui se déroulait à Los Angeles et, quatre heures plus tard, il sautait dans un avion en direction de la Suède afin d’aller rejoindre ses nouveaux coéquipiers.

Maintenant que la poussière est retombée et qu’il a pu prendre du recul sur la situation, Girard reconnaît que cette transaction a été bénéfique pour lui dans l’immédiat, mais qu’elle le sera aussi à moyen et long terme.

«On ne se cachera pas que les Predators de Nashville ont l’une des grosses brigades défensives dans la ligue. De leur côté, l’Avalanche avait des besoins à cette position, surtout à gauche. Je suis heureux de joindre cette jeune équipe avec qui je vais pouvoir grandir. En plus, on joue du bon hockey en ce moment, on est rapides et travaillants.»

Avant les rencontres de lundi, l’Avalanche occupait le deuxième poste chez les équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest grâce à un dossier de 10-8-1.

Un Duncan Keith?

D’ailleurs, les éloges fusent de partout à Denver depuis que l’Avalanche a acquis Samuel Girard.

Après s’être entretenu avec l’ancien entraîneur du défenseur à Nashville, Peter Laviolette, ainsi que celui qui le dirige à Denver, Jared Bednar, le journaliste du «Denver Post» Mike Chambers écrivait déceler dans le discours des deux hommes de hockey une comparaison commune dans le cas de Girard.

Et non la moindre, d’ailleurs.

«Les éloges envers Girard me forcent à penser que les deux hommes croient qu’il pourrait être le prochain Duncan Keith, un défenseur trois fois champion de la coupe Stanley, qui n’est pas vraiment plus gros que Girard et qui joue un style similaire», avançait le journaliste.

Un peu plus loin, il citait Bednar sur ce qu’il apprécie du défenseur jeannois.

«Un joueur intelligent, habile avec la rondelle, qui possède un bon jeu de pieds, de bonnes mains et un sens du jeu élevé. Il possède un coffre d’outils unique et de faire ce qu’il fait à son gabarit, c’est impressionnant. Il ne va que s’améliorer.»

Il s’agit effectivement de qualités qu’on peut également attribuer à Duncan Keith.