Mikael Zewski n'a pas le droit à l'erreur

Mikael Zewski disputera son 30e combat professionnel, le 7 décembre prochain, au Casino de Montréal.

En vue de son retour dans l’arène contre l'Argentin Martin Enrique Escobar, le boxeur de 28 ans s’entraîne soigneusement dans son gymnase situé à Wôlinak 11, une réserve amérindienne abénaquise au sud de Trois-Rivières.



Le Trifluvien sait qu'il doit prouver qu'il a le talent nécessaire pour affronter les meilleurs combattants dans la catégorie des mi-moyens.



«La boxe, c'est un domaine dans lequel l'erreur n'est pas permise, a prévenu Zewski (28-1-0, 21 K.-O.), lundi, lors d’un entretien avec TVA Sports.



«Au tennis, au hockey, les bonnes équipes, les joueurs top encaissent des défaites. Dans la boxe, ce n'est pas permis. Donc, j'ai un peu le dos au mur. L'erreur n'est plus permise.»



Il prend Escobar au sérieux



En décembre, Zewski participera à un deuxième combat en plus de deux ans. Il avait vaincu Fernando Silva (décision unanime) en juin dernier, près d’un an et demi après sa victoire face à Ayi Bruce par K.-O. (octobre 2015).



Il entend livrer une solide performance face à Escobar (17-3-0, 14 K.-O.).



«Ce n'est pas un champion du monde, mais chaque adversaire est sérieux. C'est le processus pour repartir la machine.»



Au gym, son père met le chapeau d'entraîneur, comme il le fait depuis presque 20 ans. Jean Zewski ne le cache pas, les deux dernières années n'ont pas été faciles, mais il n'a jamais douté du potentiel de son fils.



«Je sais qu'il peut aller très loin dans le monde de la boxe», assure le paternel.



«On a été ici tous les jours, même en sachant qu'il n'avait pas de contrat, qu'il avait une blessure. On continuait à faire du 'sparring' pareil.»



«Toujours derrière lui»



Le pugiliste québécois ne pourrait s'imaginer avec un autre tuteur. Ce n'est pas le père qui dirige, mais bien l'entraîneur.



«On se complète bien. Il est capable de savoir quand ça ne va pas bien, quand ça va bien, si je suis motivé, pas motivé. Il sait toujours quelle phrase dire pour me remettre sur les rails, pour vraiment me pousser fort à l'entraînement.»



Dans les hauts comme dans les bas, il sait qu'il peut compter sur le soutien indéfectible de son père.



«C'est mon fils. Peu importe ou il ira, ou ce qu'il fera, je vais toujours être derrière lui. Tout le temps!»