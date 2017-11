Maxym Lavallée opte pour le Rouge et Or

Maxym Lavallée poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Le demi défensif étoile du campus Notre-Dame-de-Foy a fait connaître sa décision dimanche soir. Lavallée hésitait entre le Rouge et les Carabins de l’Université de Montréal au moment de son choix final. Il a aussi visité le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke alors que Concordia, McGill, Carleton, Ottawa, Queen’s et Guelph lui ont également démontré de l’intérêt.

«Laval est l’endroit où je me sentais le plus confortable, a expliqué Lavallée. J’ai bien aimé les entraîneurs et je vais retrouver plein d’anciens de Notre-Dame avec qui j’ai hâte de jouer au prochain niveau.»

Évoluer dans le RSEQ

Originaire de Gatineau où il y a disputé son football scolaire avant de déménager à Québec pour ses trois années collégiales, Lavallée ne souhaitait pas retourner en Outaouais. «Même si je suis originaire de Gatineau et que Carleton et Ottawa sont près de chez-nous, j’ai rapidement décidé que je voulais jouer dans le RSEQ où l’on retrouve deux des meilleurs programmes au Canada, a-t-il raconté. J’aurais pu faire une visite à Guelph, mais je ne voulais pas leur faire perdre leur temps et leur argent en sachant très bien que je n’irai pas là.»

Élu sur l’équipe d’étoiles pour la première fois à sa dernière saison collégiale, Lavallée pourrait être un sérieux prétendant à la relève de Gabriel Ouellet qui complétera son parcours universitaire au terme de la saison 2018.

«J’ai parlé avec Marc (Fortier) et il me voit comme demi défensif du côté court du terrain, position où j’ai joué cette année, a-t-il souligné. La position de maraudeur a aussi été discutée. Je vais continuer de faire ce que je faisais, soit être à mon affaire, travailler fort et apprendre le cahier de jeux. Si je ne joue pas en défensive en partant, j’ai confiance de voir du terrain sur les unités spéciales où Mathieu Bertrand aime les gars rapides.»

Salvail et Charpentier se décident

Deux coéquipiers de Lavallée ont également arrêté leur choix au cours des derniers jours. L’ailier espacé Jacob Salvail a opté pour les Stingers de Concordia alors que l’ailier rapproché Philip Charpentier se joint aux Gryphons de Guelph du coordonnateur offensif Jean-François Joncas.

Quart-arrière en début de saison, Charpentier a changé de position en cours de route. Tous deux originaires de Gatineau, Lavallée et Charpentier ont disputé leur football scolaire ensemble avant de se diriger tous les deux à Québec. Leurs chemins vont maintenant se séparer.