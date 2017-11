Les Tigers tenteraient de se départir d’Ian Kinsler

Les Tigers de Detroit comptent poursuivre leur travail de reconstruction, et Ian Kinsler pourrait être le prochain joueur à faire ses valises.

Selon ce qu’a rapporté le site officiel du baseball majeur, lundi, les Angels de Los Angeles et les Mets de New York seraient parmi les équipes qui souhaiteraient mettre la main sur le joueur de deuxième but.

L’athlète de 35 ans a maintenu une moyenne au bâton de ,236 au cours de la dernière saison, marquant 90 points en plus d’en produire 52. Il a cogné 22 longues balles.

Kinsler écoulera en 2018 la dernière année de son contrat.

Les Tigers ont déjà échangé les joueurs-vedettes Justin Verlander et Justin Upton cette année.