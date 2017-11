Les Stars éclopés

Le défenseur des Stars de Dallas Marc Méthot a subi une arthroscopie au genou et ratera de quatre à six semaines d’activités, tandis que l’attaquant Martin Hanzal sera à l’écart entre trois et sept jours à cause d’une blessure à la main.

Méthot est inactif depuis le 6 novembre, lui qui en est à sa première campagne au Texas. Cette saison, il a été blanchi lors de ses 15 affrontements, conservant un différentiel de -1.

Pour sa part, Hanzal a joué 17 rencontres et a totalisé trois points, dont un but. Il présente une fiche de -13.

La formation texane recevra le Canadien de Montréal, mardi.