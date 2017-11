Les Remparts ne trônent pas au sommet par hasard

Après deux mois d’activités dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les troupiers de Philippe Boucher nichent au sommet du classement général avec une récolte de 33 points en l’espace de 24 matchs.

Les Remparts de Québec n’aspiraient pas à un tel résultat en début de saison, mais l’entraîneur-chef et directeur général des Québécois ne va pas se pincer pour autant.

Boucher doit maintenant outiller sa formation pour les quelque 44 matchs qui manquent encore à disputer.

« Si nos joueurs continuent à payer le prix, bien évidemment que nous allons les récompenser [...] Cette année, on voulait laisser nos jeunes s'exprimer et si ça continue ainsi, on va les appuyer quand Noël viendra », a lancé l'ancien défenseur de la LNH.

