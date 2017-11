Les Penguins doivent retrouver la flamme, admet Letang

Les Penguins ont disputé plusieurs matchs au cours des deux dernières années en raison de leurs conquêtes. Dans ces circonstances, Kristopher Letang admet qu'il est plus difficile de garder la pédale au plancher.

Le défenseur québécois a d'ailleurs subi avec ses coéquipiers un entraînement punitif, lundi. Les hommes de Mike Sullivan ont perdu par la marque de 2-1 un match qu'ils auraient dû gagner face aux Blackhawks, samedi.

«Des fois, ça fait du bien [ce genre d’entraînement]. On a une équipe qui a joué beaucoup de hockey dans les dernières années. On a beaucoup de vétérans dans notre vestiaire. D’avoir à patiner un peu plus, de sortir les bottes de travail, ça permet de remettre les choses en perspective», a-t-il confié à l’émission #LavoieDubé dans le cadre de sa chronique hebdomadaire.

Les Penguins ne connaissent pas des débuts fracassants, eux qui montrent une fiche de 11-8-3.

«Les entraîneurs veulent plus de constance dans notre jeu. [...] Il faut retrouver la flamme, retrouver le plaisir d’exécuter le processus qui nous permet de se rendre le plus loin possible en séries.»

Pas friand des matchs extérieurs

La LNH a annoncé dimanche que les Flyers recevront les Penguins le 23 février 2019 dans le cadre d’un match extérieur qui sera disputé au stade de la NFL des Eagles. Une nouvelle qui n’emballe pas vraiment Letang...

«Est-ce qu’il faut que je sois honnête? Moi je n’aime pas ça [les matchs extérieurs].»

La vérité est que ce genre d’évènement force les athlètes de la LNH à modifier une routine qui est habituellement réglée au quart de tour.

«Je n’haïs pas ça, a-t-il ensuite nuancé, mais tu n’es pas dans tes affaires. Tu dois changer ton habillement pour rester au chaud. Il fait plus froid, il y a du vent... Ce ne sont pas les conditions dans lesquelles on joue chaque match.»

