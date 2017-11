Les Giants tenteraient d'acquérir Giancarlo Stanton

Les Giants de San Francisco auraient contacté les Marlins de Miami pour tenter d’acquérir le puissant frappeur Giancarlo Stanton.

La formation californienne aurait offert le joueur de deuxième but Joe Panik et les espoirs Chris Shaw et Tyler Beede en retour de Stanton et de Dee Gordon.

C’est la chaîne radiophonique SiriusXM qui a rapporté la nouvelle.

Panik a conservé une moyenne de ,288, produit 53 points et frappé 10 longues balles en 138 matchs cette année.

Shaw (voltigeur) et Beede (lanceur droitier) sont pour leur part respectivement classés deuxième et troisième meilleur espoir de l’organisation.

Stanton a quant à lui mené les ligues majeures avec 59 coups de circuit. Il a également produit 132 points et conservé une moyenne de ,281.

Finalement, Gordon a volé 60 buts, un sommet au baseball majeur en 2017. Il a cogné 201 coups sûrs et marqué 114 points.