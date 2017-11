Le bulletin des Canadiens: une classe en échec

Brendan Gallagher et Charlie Lindgren ont décroché les deux seules notes de A pour ce bulletin du premier quart de la saison du Canadien. Les joueurs en échec sont beaucoup plus nombreux.

Après 21 rencontres seulement, la saison du CH tourne déjà en cauchemar. Carey Price est le premier mauvais rêve. Complètement déboussolé en début de saison, Price a pris le chemin de l’infirmerie pour une mystérieuse blessure au bas du corps après le passage de l’équipe au Minnesota.

Mais Price n’est pas l’unique responsable des déboires du Tricolore. Claude Julien et Marc Bergevin cherchent à garder un discours positif, mais il y a un cruel manque de talent au sein des troupes, surtout à la ligne bleue. Bergevin regrettera longtemps sa déclaration du tournoi de golf où il disait miser sur un meilleur groupe de défenseurs.

Lindgren avait replacé le Tricolore sur le bon chemin, mais cette équipe des plus instables a trouvé une façon de dérailler tout aussi rapidement en perdant 5 à 4 contre les Coyotes de l’Arizona, la pire équipe de la LNH, pour ensuite subir une correction de 6 à 0 face aux Maple Leafs. Bref, le doute est de retour. Et plus fort que jamais.

Classe A

(39) Charlie Lindgren

7 pj | 3-3-1 | 2,49 | ,923 | +1 JB

Rappelé du Rocket de Laval le 3 novembre dernier, Lindgren a redonné un souffle à la saison du CH. Héroïque à ses cinq premiers départs, l’Américain de 23 ans n’a pu maintenir la même cadence à ses deux dernières sorties.

(11) Brendan Gallagher

21 pj | 8 b | 5 a | 13 pts | -2

Il y avait des doutes sur Gallagher. On le croyait sur la pente descendante en raison de ses sérieuses blessures du passé. Mais il a retrouvé toute sa fougue. Il se destine vers une saison de plus de 20 buts.

Classe B

(6) Shea Weber

20 pj | 4 b | 9 a | 13 pts | -7

Weber doit souvent avoir le sentiment d’être seul sur son île. Il est de loin le défenseur le plus constant chez le CH, même en jouant avec un défenseur de 19 ans ou un barbu de 30 ans.

(92) Jonathan Drouin

20 pj | 3 b | 10 a | 13 pts | -7

Drouin avait comme mandat de s’adapter à un nouveau rôle dans la LNH, celui de premier centre. Il n’a jamais développé une cohésion avec Pacioretty, mais il reste l’un des rares attaquants créatifs.

(67) Max Pacioretty

21 pj | 7 b | 5 a | 12 pts | -11

À l’image de l’équipe, Pacioretty a connu un horrible départ. Il a retrouvé sa touche de marqueur quand Claude Julien l’a réuni à Phillip Danault en deuxième période du match à Anaheim.

(65) Andrew Shaw

21 pj | 4 b | 5 a | 9 pts | -9

Shaw a pris du temps avant de décoller. Il a aussi regagné son mordant lors de la rencontre contre les Ducks à Anaheim. Depuis ce temps, il remplit bien son rôle avec Danault et Pacioretty.

(53) Victor Mete

21 pj | 0 b | 3 a | 3 pts | -2

En théorie, Mete devait porter les couleurs des Knights de London. Mais il a déjoué les plans grâce à un très bon camp. Après 10 rencontres, le jeune défenseur de 19 ans a commencé à ralentir.

(24) Phillip Danault

21 pj | 3 b | 8 a | 11 pts | -8

Danault a retrouvé le sourire depuis qu’il joue avec Pacioretty à sa gauche. Il joue avec cœur et il se débrouille bien au cercle des mises en jeu.

Classe C

(41) Paul Byron

21 pj | 5 b | 2 a | 7 pts | +0

Byron a ouvert la saison au sein du quatrième trio pour ensuite obtenir un rôle plus important. Les malheurs de l’équipe minent sa bonne humeur habituelle. C’est le signe d’un joueur de caractère.

(62) Artturi Lehkonen

18 pj | 2 b | 3 a | 5 pts | -4

Lehkonen désirait s’établir comme un attaquant plus offensif. Il n’a pas encore atteint son but. À sa défense, il traînait une blessure qui le forcera à s’absenter pour une période indéterminée.

(54) Charles Hudon

20 pj | 2 b | 5 a | 7 pts | -5

Hudon a patienté jusqu’au 12e match avant de marquer son premier but dans la LNH. Quand il ne joue pas au sein du quatrième trio, il devient un ailier plus dangereux.

(22) Karl Alzner

21 pj | 0 b | 4 a | 4 pts | -6

Alzner n’avait jamais joué pour une autre équipe que les Capitals. Il est encore en période d’adaptation malgré son expérience. Tantôt bon, il peut parfois devenir très ordinaire.

Classe D

(26) Jeff Petry

21 pj | 2 b | 3 a | 5 pts | -11

Petry représente une grande déception. Avec la perte d’Andreï Markov, il devait jouer un rôle encore plus important. Il est payé comme un défenseur #2, mais il n’offre pas ce rendement.

(27) Alex Galchenyuk

21 pj | 4 b | 4 a | 8 pts | -9

Claude Julien lui a envoyé un message clair en l’utilisant pour sept rencontres à l’aile gauche du 4e trio. Galchenyuk a tranquillement retrouvé ses repères, mais ça demeure fragile.

(14) Tomas Plekanec

21 pj | 3 b | 5 a | 8 pts | +2

Plekanec a encore la confiance de Claude Julien même s’il est l’un des mal-aimés des partisans. Il est le seul joueur de l’équipe avec un différentiel positif.

(8) Jordie Benn

20 pj | 1 b | 4 a | 5 pts | -1

Benn a regardé un match de la passerelle de presse à San Jose en raison d’un très mauvais début de saison. Depuis ce temps, il a vu ses responsabilités augmenter. Mais il n’a pas le talent d’un défenseur #2.

Classe E

(31) Carey Price

11 pj | 3-7-1 | 3,77 | ,877 | 0 JB

Désastreux. Horrible. On est à des années-lumière des chiffres habituels de Price. Il doit maintenant soigner une blessure « mineure » au bas du corps, mais aussi se rebâtir une confiance.

(35) Al Montoya

4 pj | 2-1-0 | 3,77 | ,863 | 0 JB

Montoya n’a pas connu un bon camp et il a poursuivi sur la même veine avant de se blesser contre les Jets, le 4 novembre à Winnipeg, en recevant une frappe de Dustin Byfuglien sur le masque.

(25) Jacob de la Rose

12 pj | 0 b | 0 a | 0 pts | -5

Il est dans la LNH, mais il ne le réalise probablement pas. Le CH continue de lui donner des chances, probablement pour protéger le fait qu’il est un choix de 2e tour.

(17) Torrey Mitchell

10 pj | 0 b | 0 a | 0 pts | +0

Mitchell n’est pas l’homme de Claude Julien. Il n’a pas le profil d’un quatrième centre aux yeux de son entraîneur. Mais le vétéran n’aide pas sa cause avec une production inexistante.

(83) Ales Hemsky

7 pj | 0 b | 0 a | 0 pts | -1

Hemsky représentait un pari. C’était finalement une mauvaise mise. Il est sur la liste des blessés en raison d’une commotion cérébrale et personne ne pose de questions à son sujet.

(88) Brandon Davidson

11 pj | 0 b | 1 a | 1 pts | -2

Davidson a passé pratiquement autant de temps dans les gradins que sur la glace. Il a joué une poignée de bons matchs, mais plus de mauvais.

(45) Joe Morrow

11 pj | 2 b | 1 a | 3 pts | -3

S’il n’avait pas déjà joué pour Claude Julien à Boston, Morrow n’aurait jamais gagné un poste à Montréal. Il patine bien, mais il ne défend pas bien son territoire.

(34) Michael McCarron

8 pj | 0 b | 0 a | 0 pts | +0

Il est grand, il est gros, il est un choix de premier tour, mais il n’a toujours pas les atouts pour jouer dans la LNH sur une base régulière. Il a été cédé au Rocket de Laval le 8 novembre.

Ils n’ont pas joué assez de matchs pour recevoir une évaluation :