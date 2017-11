«La pire année de ma carrière» - Eugenie Bouchard

Eugenie Bouchard l'admet, elle a vécu une année de misère sur le circuit de la WTA.

«Je suis vraiment déçue de moi-même, a-t-elle avoué au quotidien Montreal Gazette. C'est probablement la pire année de ma carrière professionnelle.»

Celle a qui a terminé 2017 en 81e place sait qu'elle n'est pas en bonne posture pour amorcer la prochaine saison, mais demeure positive.

«Je ne suis pas dans une position de choix, c'est certain. J'ai eu des blessures qui ne m'ont pas aidé et j'ai perdu confiance quelque peu en mon jeu. Cela dit, je n'ai pas joué comme je le voulais et je dois passer à autre chose pour aller de l'avant et faire mieux l'an prochain.»

Pour ce qui est des critiques dirigées à son endroit concernant sa présence sur les médias sociaux, Bouchard a mentionné que ça faisait partie de sa génération et que ça n'affectait en rien ses performances.

«Les médias sociaux font partie de ma génération, c'est quelque chose que je ferais même si je n'étais pas connue, a-t-elle dit.

«Mes amis, mes soeurs, ma famille, tout le monde, ça fait partie de notre vie. Nous nous réveillons avec un bol de fruits et nous mettons ça sur Instagram. C'est ce que je fais et c'est ce que tout le monde fait.»