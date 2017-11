La «loto Giancarlo»

Publié aujourd'hui à 21h47

Derek Jeter est le nouveau propriétaire des Marlins de Miami et sa priorité est de se départir du faramineux contrat de son voltigeur-étoile Giancarlo Stanton.

Les Marlins doivent encore 295 millions au cours des dix prochaines saisons au joueur par excellence de la Ligue nationale.

Stanton, qui vient d’avoir 28 ans, a connu la meilleure saison de sa carrière dans les majeures avec 59 circuits et 132 points produits. Plusieurs équipes sont intéressées à ses services. Toutefois, c’est Stanton qui aura le dernier mot et non la direction des Marlins. Stanton a une clause de non-échange et il pourrait imposer son droit de véto même si Jeter obtient ce qu’il considère être une meilleure offre.

Voici les équipes qui sont impliquées dans la loterie Giancarlo Stanton.

Cards

Les Cards ont toujours eu un penchant pour les gros noms et les frappeurs droitiers de puissance. Pensez à Jack Clark, Mark McGwire et Matt Holiday que les Cards ont obtenu au fil des années. Ils ont les moyens pour payer le salaire de Stanton et ils ont besoin d’un joueur-vedette depuis le départ d’Albert Pujols.

Giants

Les Giants ont remporté trois Séries mondiales en cinq ans entre 2010 et 2014. Ils ont attiré plus de 3,3 millions de spectateurs lors des sept dernières années. Comme les Cards, ils ont les moyens pour se payer Stanton et il deviendrait le joueur le plus populaire de l’équipe depuis Barry Bonds.

Red Sox

Giancarlo, 81 matchs par saison au Fenway Park... wow! Attention au monstre vert. Les Red Sox ont un besoin urgent pour un frappeur de puissance puisqu’ils ont terminé au dernier rang de l’Américaine pour les circuits avec 168. Sont-ils prêts à sacrifier un Andrew Benintendi, Mookie Betts ou Rafael Devers pour obtenir Stanton?

Dodgers

Après un échec en Série mondiale devant les Astros, les Dodgers vont-ils tenter le gros coup? Stanton aimerait jouer dans sa Californie natale et il a grandi en tant que partisan des Dodgers. Imaginez un duo composé de Stanton et Cody Bellinger au cœur du rôle des frappeurs. Les Dodgers ont un joueur intéressant à offrir en retour.

À Miami, Yasiel Puig deviendrait instantanément la nouvelle vedette des Marlins et il pourrait avoir un impact au guichet en raison de l’importante communauté cubaine de cette ville au sud de la Floride.

Quelle équipe remportera la «loto Giancarlo»? La réponse bientôt.