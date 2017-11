David Schlemko réapparaît

C’était la journée des revenants au complexe sportif de Brossard, lundi, car en plus de Carey Price, un autre joueur du Canadien de Montréal a renoué avec ses coéquipiers durant la séance d’entraînement matinale : le défenseur David Schlemko.

Ce dernier reste d’ailleurs un fantôme pour plusieurs partisans du Tricolore, lui qui n'a pas encore joué un match régulier en 2017-2018 à cause d'une blessure à une main subie lors de la deuxième séance d’entraînement du camp.

Aussi, la brigade défensive du Canadien pourrait grandement profiter de son retour, elle qui a concédé cinq buts aux «puissants» Coyotes de l’Arizona, jeudi, et six autres dans une dégelée de 6-0 contre les Maple Leafs de Toronto, samedi.

«Je ne suis pas encore certain, a mentionné l’ancien des Sharks de San Jose en parlant d’un éventuel retour au jeu pendant le voyage. Je vais parler avec les préparateurs et les entraîneurs. Je me sentais un peu rouillé et mon synchronisme n’était pas parfait, mais ça devrait être mieux après une ou deux séances d’entraînement.»

«Le plus tôt possible, le mieux que c’est, a pour sa part lancé l’entraîneur-chef Claude Julien. On a pris le temps de bien le laisser récupérer, alors il n’est pas question de précipiter son retour, parce que tout le temps qu’on a utilisé jusqu’à date serait gaspillé.»

D’ailleurs, ce retour de Schlemko – un client notoire de l’infirmerie – pourrait être bénéfique, car la saison est longue et d’autres joueurs voient apparaître de petits bobos à certains moments.

C’est le cas de Shea Weber, qui a quitté l’entraînement prématurément. Cependant, il accompagnera ses coéquipiers à l’extérieur cette semaine.

«Je n’ai aucune nouvelle pour l’instant. C’est sûr qu’il avait un malaise, mais je vais en savoir davantage plus tard», a expliqué Julien, qui souhaite probablement que son meilleur défenseur soit en mesure de prendre part aux deux duels prévus à Dallas et Nashville, mardi et mercredi.