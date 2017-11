Dale Earnhardt : «Il est temps de laisser ma place»

À sa toute dernière course en Série Monster Energy, Dale Earnhardt Jr s’est classé à la 25e place, concédant trois tours au gagnant.

«Nous n’avions pas la meilleure voiture, mais je voulais d’abord terminer la course, ce que j’ai accompli, a souligné le nouveau retraité. N’eût été une bête crevaison, j’aurais sans doute terminé parmi les 15 premiers.»

S’il a été en mesure de contenir ses émotions avant et pendant l’épreuve à Homestead, où tous les regards étaient dirigés vers lui, la situation a changé quand le propriétaire de l’écurie, Rick Hendrick, est venu lui donner l’accolade.

«Je n’ai pas pleuré avant de venir à sa rencontre, a dit celui qui a été désigné le pilote le plus populaire de la série NASCAR au cours des 14 dernières années. Je vais surtout manquer cette opportunité de le rendre fier et heureux.»

Une tape... amicale

À son dernier tour de piste, une fois la course complétée, on l’a vu frapper amicalement le bolide du nouveau champion Martin Truex.

«Quelle histoire, a-t-il indiqué. Si quelqu’un méritait de gagner, c’est bien Martin. Je suis très fier de lui et j’ai tenu à le souligner de façon originale.»

Après 631 départs et 26 victoires, Earnhardt, 42 ans, a mis fin hier à sa carrière de pilote de la Coupe Monster Energy. On le reverra l’an prochain à courir (deux ou trois épreuves) en Série Xfinity et surtout dans son nouveau rôle d’analyste au réseau NBC Sports.

«Il est maintenant temps de laisser ma place, dit-il. La série NASCAR regorge de nouveaux talents. La relève de notre sport est assurée.»

C’est à Alex Bowman que reviendra la lourde mission de prendre sa place l’an prochain. Ce pilote l’avait d’ailleurs remplacé à quelques reprises l’an dernier, quand il a subi une [autre] commotion cérébrale.

Kenseth et Patrick aussi

Sans contrat pour la saison 2018, Matt Kenseth a probablement disputé la dernière course de sa carrière qu’il aura bouclée au huitième rang à Homestead.

Quant à Danica Patrick, qui a vu, elle aussi, son équipe lui montrer la porte, sa dernière prestation comme pilote à temps plein s’est terminée dans le mur au 140e tour.

On la reverra pour deux courses l’an prochain, les 500 Miles de Daytona et les 500 Miles d’Indianapolis, avant qu’elle ne quitte la scène pour de bon.