Comment Rasmus Dahlin pourrait-il aider les équipes en difficulté?

Le Suédois Rasmus Dahlin, classé premier espoir en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), est un défenseur avec des habiletés impressionnantes avec la rondelle. Voici comment il pourrait aider cinq formations en difficulté.

Avec Dahlin, nous avons un défenseur du même style qu’Erik Karlsson. Un défenseur qui peut créer de l’attaque instantanément et qui peut changer le rythme du match à lui seul. Quelle équipe pourrait en profiter le plus?

Voici la situation des cinq équipes au bas du classement général.

Coyotes de l’Arizona

La brigade défensive des Coyotes est menée par l’excellent Oliver Ekman-Larsson, qui serait un excellent mentor pour son compatriote, tout comme le vétéran Niklas Hjalmarsson. Il donnerait un coup de main pour les chiffres de possession de rondelle, mais ne pourrait pas garder le filet ou gagner les mises au jeu.

Canadiens de Montréal

La pression pour que les Canadiens deviennent meilleurs rapidement est beaucoup plus élevée que pour les Coyotes. Le meilleur scénario avec l'arrivée de Dahlin serait que Montréal devienne une équipe du même genre que les Sénateurs, menée par un défenseur dominant. Mais ils n’ont pas d’attaquants de la trempe de Mark Stone, Mike Hoffman et Matt Duchene.

Les Habs ont toutefois Carey Price dans les filets, et s’il peut rebondir après son terrible début de saison, il peut compenser. Dahlin et Jonathan Drouin feraient des ravages en avantage numérique.

Panthers de la Floride

Je ne suis même pas certain que les Panthers sont aussi mauvais que leur fiche l’indique. Si Roberto Luongo ne s’était pas blessé à la main, ils auraient peut-être quelques points de plus au classement.

Si les Panthers gagnaient la loterie, ils devraient avoir tous les éléments pour connaître du succès: de bons jeunes centres avec Aleksander Barkov et Vincent Trocheck, une brigade défensive solide avec Dahlin, Aaron Ekblad et Michael Matheson, et un gardien avec de l’expérience.

Oilers d’Edmonton

Si les Oilers ne peuvent pas devenir des prétendants au titre avec Connor McDavid, Leon Draisaitl et Dahlin, il y a un problème. Plus sérieusement, Dahlin, un gaucher, pourrait jouer avec Adam Larsson. Ça permettrait à Oscar Klefbom de revenir à son style efficace dans les deux sens de la patinoire sur une autre paire.

Sabres de Buffalo

Les Sabres ont besoin de Dahlin plus que toutes les autres équipes. Ils comptent déjà sur un joueur de centre solide en Jack Eichel et sur un bon deuxième centre en Ryan O’Reilly.

La défensive est désordonnée en raison de l’utilisation démesurée de Rasmus Ristolainen, qui joue plus de 27 minutes par match. L’arrivée de Dahlin permettrait de changer la donne.