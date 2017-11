Carey Price: un changement peu commun chez les gardiens

Carey Price était de retour à l’entraînement, lundi, à Brossard et il arborait un équipement différent.

Toutefois, il ne s’agit pas d’un changement significatif, aux yeux de l’ancien gardien des Ducks Jean-Sébastien Giguère.

«C’est purement sur le plan de l'esthétique. L’équipement n’a pas vraiment changé. Il a peut-être été modifié un peu cet été. Généralement, c’est durant cette période que les gardiens et les compagnies font des modifications, a-t-il expliqué à l'émission #LavoieDubé.

«Moi, c’est rare que je changeais l’allure durant une saison. Je choisissais mes couleurs au début de la saison et je vivais avec. Parfois, j’optais pour des jambières plus blanches afin d’avoir l’air plus gros dans mon filet.»

Les changements d’équipement sont fréquents pour un cerbère au cours d’une campagne, mais celui que Price a apporté n'est pas commun en pleine saison.

«Les gardiens de but, on change d’équipement à tous les trois ou quatre semaines, mais ce n’est pas pareil pour les couleurs. Là, ça peut devenir mental, peut-être qu’il veut un nouveau début», a-t-il émis en guise d’hypothèse.

Plus tôt cette saison, Price a apporté un ajustement susceptible d’avoir une plus grande influence sur son jeu.

«On a vu qu’il y a deux ou trois semaines, il a changé ses patins. C’est plus important. Ça affecte tes déplacements et on sait que Price a des jambes puissantes», a analysé Giguère.

Écoutez ses explications dans la vidéo ci-dessus.