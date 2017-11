Carey Price et David Schlemko de retour à l'entraînement

Le gardien de but des Canadiens de Montréal Carey Price et le défenseur David Schlemko étaient de retour à l'entraînement, lundi matin, à Brossard.

Ça faisait une semaine que le numéro 31 du Tricolore n'avait pas chaussé les patins.

Le gardien est blessé au bas du corps.

Price n'a pas pris part à une rencontre de la LNH depuis le 2 novembre dernier face au Wild du Minnesota.

Price a conservé une fiche de 3-7-1, une moyenne de buts alloués de 3,77 et un taux d’efficacité de ,877 cette saison.

Le Tricolore a échappé ses trois dernières parties, étant humilié 6-0 par les Maple Leafs de Toronto, samedi. Il visitera les Stars de Dallas, mardi, et les Predators de Nashville le lendemain.

Schlemko n'a toujours pas disputé de rencontre avec le CH.

De son côté, le défenseur Shea Weber avait amorcé l'entraînement avec ses coéquipiers, mais est retraité au vestiaire après quelques minutes seulement.

.@CP0031 est de l’entraînement ce matin avec le reste de ses coéquipiers.



Carey is back at practice with the rest of the group today. #GoHabsGo