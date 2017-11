Ariya Jutanugarn parmi les cinq premières

Gagnante du Championnat CME Group le week-end dernier, la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn s’est hissée au cinquième échelon du classement mondial du golf féminin ayant été mis à jour lundi.

En vertu de sa hausse de quatre rangs, Jutanugarn a dépassé In Gee Chun, Anna Nordqvist, I.K. Kim et Lydia Ko. Par ailleurs, la Chinoise Shanshan Feng reste au sommet, devant les Sud-Coréennes Sung Hyun Park et So Yeon Ryu. L’Américaine Lexi Thompson est quatrième.

La Canadienne Brooke M. Henderson demeure au 13e échelon, alors que sa compatriote Alena Sharp est 101e. Les Québécoises Maude-Aimée LeBlanc et Anne-Catherine Tanguay sont respectivement 259e et 361e.

Du côté masculin, Dustin Johnson, Jordan Spieth et Justin Thomas, tous des États-Unis, monopolisent les trois premières places. L’Espagnol Jon Rahm a coiffé le Japonais Hideki Matsuyama au quatrième échelon.

Le meilleur représentant de l’unifolié est Adam Hadwin, toujours 55e. Graham DeLaet (112e), Mackenzie Hughes (134e) et Nick Taylor (188e) figurent aussi dans le top 200.