Schalke 04 est le nouveau dauphin du Bayern Munich

Grâce à sa victoire dimanche face à Hambourg (2-0), Schalke 04 est parvenu à déloger Leipzig du fauteuil de dauphin de la Bundesliga, à six points du Bayern Munich.

Le match nul de Leipzig samedi face à Leverkusen (2-2), ainsi que la défaite de Dortmund à Stuttgart vendredi (2-1) avaient certes ouvert la voie à ce léger bouleversement à l'issue de cette 12e journée de Championnat.

Mais les joueurs de Schalke 04 n'ont pas tremblé et parfaitement géré le scénario d'une victoire annoncée face à un club bien moins classé (15e) qui n'avait gagné qu'un seul de ses neuf derniers matches. Un but de Franco di Santo sur penalty (17) et un autre de Guido Burgstaller une heure plus tard (77) ont suffi.

Les hommes de Domenico Tedesco, arrivé cet été au club, rejoignent donc le club de Red Bull avec 23 points, à six longueurs du Bayern, mais devancent Leipzig grâce une meilleure différence de buts.

Seulement 10e la saison passée, Schalke 04 s'installe dans une zone d'une partie de tableau qu'elle fréquente assez peu.

Dans le dernier match de cette 12e journée de Bundesliga, le Werder Brême s'est offert Hanovre et sa première victoire de la saison (4-0) pour remonter à la 16e place (8 pts).

L'attaquant Max Kruse, absent un mois entre septembre et octobre en raison d'une fracture d'une clavicule, a signé une passe décisive et surtout un remarquable triplé en seulement 23 minutes, alors qu'il n'avait pas marqué de la saison en championnat.