Ronald Darby vient à la défense de Jameis Winston

Le demi de coin des Eagles de Philadelphie Ronald Darby est venu à la défense du quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Jameis Winston qui est accusé d’avoir commis un geste à connotation sexuelle à l’égard d’une chauffeuse de taxi au printemps 2016.

Darby a avoué qu’il était dans le même véhicule que Winston et que ce dernier n’a absolument rien fait d’inapproprié.

«Je sentais que je devais sortir publiquement et clarifier certains faits qui sont survenus le 13 mars 2016, alors que moi et mon ami Jameis Winston avons pris un Uber en Arizona, a avoué Darby par voie de communiqué.

«Nous étions trois dans le véhicule et non une seule personne comme l’histoire le raconte. Je suis certain que rien d’inapproprié n’est survenu dans l’auto et Jameis n’a eu aucun contact physique avec la conductrice. Les accusations sont tout simplement fausses.»

La NFL enquête présentement sur le cas.

Winston est pour sa part blessé à une épaule, ce qui le force à rater le match des siens face aux Dolphins de Miami, dimanche.

Depuis le début de la saison, il a décoché 10 passes de touché et été victime de six interceptions.