PGA: première victoire éclatante pour Austin Cook

Austin Cook a complété une prestation dominante lors de la dernière ronde la Classique RSM pour signer la première victoire de sa carrière au sein du circuit de la PGA, dimanche à Sea Island, en Géorgie.

Cook a remis une dernière carte de 67, calant trois oiselets lors des quatre derniers fanions, pour l’emporter par quatre coups sur son plus proche poursuivant en vertu d’un cumulatif de 261 (-21).

Les Américains J.J. Spaun (66) et Brian Gay (68) ont complété le top 3, avec des pointages respectifs de 265 (-17) et 266 (-16).

Le Canadien Ben Silverman a complété la dernière ronde en 66 coups, égalant une marque personnelle au sein de la PGA. Il a effectué un bond de cinq places au classement pour finalement terminer huitième, avec un rendement de 269 (-13).

Il a commis un boguey lors du dernier trou, alors que la normale lui aurait permis d’obtenir son meilleur résultat en carrière. Il avait pris la septième position, au Championnat Sanderson Farms, cette saison.

David Hearn (65) et Corey Conners (69) ont respectivement pris les 17e et 37e rangs. Nick Taylor et Mac Hughes n’ont pas participé aux deux dernières rondes, étant incapables d’éviter le couperet.