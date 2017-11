NASCAR: Martin Truex fils couronné pour une première fois

Martin Truex fils a résisté aux assauts de Kyle Busch lors des derniers tours du Ford EcoBoost 400 de la série Monster Energy de NASCAR pour décrocher un premier titre, dimanche à Homestead en Floride.

Il s’agissait par ailleurs d’une première victoire pour lui sur le circuit floridien.

«Nous n’avons jamais abandonné, a dit Truex à la sortie de la voiture. Nous n’avions pas la meilleure voiture, mais j’ai trouvé une façon de gagner. Je ne peux pas y croire, je rêvais à ça depuis que je suis un enfant!»

Le vainqueur a également dédié son triomphe à sa femme Sherry Pollex, dont le cancer de l'ovaire a récidivé récemment malgré des traitements de chimiothérapie.

Kevin Harvick et Brad Keselowski, qui étaient également dans la course au championnat, ont respectivement terminé quatrième et septième.

Kyle Larson a quant à lui mené 145 boucles, remportant au passage les deux premiers segments de l’épreuve.