Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 18 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Calgary 5 – PHILADELPHIE 4 (prolongation)

Edmonton 3 – DALLAS 6

Arizona 3 – OTTAWA 2 (prolongation) ( à voir dans la vidéo ci-dessus )

New Jersey 2 – WINNIPEG 5

Floride 0 – LOS ANGELES 4

Caroline 3 – BUFFALO 1

Toronto 6 – MONTRÉAL 0

New York (Islanders) 5 – TAMPA BAY 3

Chicago 2 – PITTSBURGH 1

Minnesota 1 – WASHINGTON 3

Colorado 2 – NASHVILLE 5

St. Louis 4 – VANCOUVER 3 (prolongation)

Boston 3 – SAN JOSE 1

Soirée de tours du chapeau

Sean Monahan (3B, 1A) a réussi trois buts en avantage numérique en deuxième période pour réussir le premier tour du chapeau de sa carrière et aider les Flames à surmonter des déficits de 3-1 et 4-3 pour triompher des Flyers, 5-4. Monahan est devenu le quatrième joueur de l’histoire des Flames à réussir un tour du chapeau en avantage numérique lors d’une partie et le deuxième à réussir l’exploit dans la même période. Seul Calude St. Sauveur avait réussi pareil fait d’armes avec les Flames d’Atlanta en décembre 1975.

Anthony Duclair a marqué son troisième filet de la rencontre à 1:23 de la période de prolongation pour réussir le deuxième tour du chapeau de sa carrière. Duclair est devenu le premier joueur de l’histoire des Coyotes à réussir un tour du chapeau avec un filet en prolongation. Seul Antoine Vermette en décembre 2013 avait réussi l’exploit.

Autre victoire des Islanders sur le Lightning

Les Islanders ont marqué au moins cinq buts pour une troisième rencontre consécutive pour mettre fin à la séquence de cinq victoires du Lightning.

Les Islanders ont marqué cinq buts ou plus dans trois rencontres consécutives pour la première fois depuis janvier-février 1996.

Gaudreau, Laine et Schenn poursuivent leur séquence

L’attaquant des Flames Johnny Gaudreau (1B, 2A) a porté sa séquence de matchs avec au moins un point à neuf, avec au moins un but à ses cinq derniers matchs. Gaudreau est au troisième rang des pointeurs de la LNH en raison d’une récolte de 29 points.

L’attaquant des Jets Patrik Laine a marqué un but pour porter à huit sa séquence de matchs avec au moins un point. Les Jets sont maintenant 8-1-1 à leurs 10 derniers matchs, dont quatre gains consécutifs.

L’attaquant des Blues Brayden Schenn a marqué à 2:41 en prolongation pour porter à sept sa séquence de matchs avec au moins un point. Les Blues ont maintenant un dossier de 15-5-1, le meilleur dans l’Association de l’Est.

