Les Saints l’emportent en prolongation face aux Redskins

Le botteur des Saints Wil Lutz a tranché en prolongation, effectuant un placement de 28 verges pour procurer une victoire de 34-31 aux siens face aux Redskins de Washington, dimanche à La Nouvelle-Orléans.

Il s’agissait d’un quatrième botté entre les poteaux dans ce match pour Lutz, dont un sur une distance de 52 verges.

Les Saints (7-2) ont inscrit les 14 derniers points lors du temps réglementaire pour forcer la tenue de la prolongation. Drew Brees a rejoint Alvin Kamara et Josh Hill pour le majeur dans les derniers instants.

Le porteur de ballon Mark Ingram a effectué 11 courses pour 134 verges dans la victoire. Il a par ailleurs été l’auteur de l’autre touché des favoris locaux.

Brees a terminé la rencontre avec 29 relais complétés en 41 tentatives, pour 385 verges, deux majeurs et une interception.

Du côté des Redskins (4-5), Kirk Cousins a complété 22 de ses 32 passes pour 322 verges et trois touchés. Vernon Davis, Ryan Grant et Jeremy Sprinkle ont complété des jeux aériens dans la zone des buts, tandis que Samaje Perine a inscrit six points au tableau à la suite d’une course.