LeBron James défend Kaepernick, ostracisé par la NFL

La super-vedette de la NBA LeBron James a estimé dimanche que le joueur de football américain Colin Kaepernick, sans équipe depuis mars, était volontairement snobé par les équipes de la NFL pour avoir lancé en 2016 un boycott de l'hymne américain.

«J'adore le football américain, mais je ne sais pas comment fonctionne la Ligue nationale de football américain, ses réglementations, mais je sais que "Kap" est mal traité», a déclaré James à la chaîne de télévision ESPN.

«C'est un joueur qui doit jouer en NFL: quand on voit tous ces autres quarts-arrières et joueurs à qui on donne une deuxième ou troisième chance et qui sont loin d'avoir son talent», a poursuivi «King James», l'un des sportifs les plus connus et respectés aux Etats-Unis.

«J'ai le sentiment que la NFL veut l'ostraciser, ce n'est pas quelque chose que je respecte», a regretté le triple champion de la NBA.

«La seule raison pour laquelle il n'a pas d'équipe, c'est qu'il a pris cette position, en posant son genou à terre lors de l'hymne américain», a conclu la vedette de Cleveland.

Âgé de 30 ans, Kaepernick est sans équipe depuis l'expiration de son contrat avec les 49ers de San Francisco, équipe qu'il avait conduite au Super Bowl en février 2013.

Il avait déclenché en août 2016 une polémique nationale en refusant de se lever, puis en posant un genou à terre, pendant l'hymne américain, avant les matchs de la NFL.

Son boycott pour la cause des Noirs aux États-Unis avait fait tache d'huile au sein de la NFL et dans tous les niveaux du football américain, dans les Championnats lycéens et universitaires notamment.

Le mois dernier, Kaepernick a porté plainte contre la NFL pour entorse à la convention collective, accusant de collusions tous les propriétaires des équipes pour le priver d'emploi et le punir.