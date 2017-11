Le Drakkar résiste aux Remparts et l’emporte 4-3

Le Drakkar a su résister à la remontée des Remparts de Québec, dimanche après-midi, quand il a inscrit une victoire serrée de 4-3 dans un match âprement disputé sur la glace du centre Henry-Leonard.

Blanchis par les Tigres de Victoriaville, deux jours plus tôt, les matelots du navire ont bien rebondi face aux meneurs du classement général, qui ont toutefois manqué de temps en fin de rencontre.

Après avoir ouvert la marque en première période, les locaux se sont forgés une avance de trois buts au deuxième engagement avec les filets de Bradley Lalonde et Edouard St-Laurent, son premier de la campagne.

Le but de Saint-Laurent a d’ailleurs chassé du match le gardien partant Dereck Baribeau (trois buts sur 12 lancers). Olivier Troop s’est amené en relève et la décision de l’entraîneur Philippe Boucher a vite donné des résultats.

Refusant de se laisser abattre, les visiteurs ont terminé la deuxième période en force avec deux buts (Derek Gentile et Christian Huntley) et une poussée de neuf tirs au filet.

Troisième période

Le vétéran Jordan Martel (son 15e) a redonné une priorité de deux buts à son club dès le début du troisième tiers, mais Mikaël Robidoux est revenu à la charge, dix minutes plus tard, pour relancer le débat et faire durer le suspense jusqu’à la toute fin.

Les Remparts (18 lancers en troisième période) ont bien essayé, mais le cerbère du Drakkar a su stopper la menace.

«Les gars n’abandonnent jamais et l’ont encore prouvé ce soir (dimanche). J’ai moins aimé notre début de rencontre. J’ai retiré mon gardien (Baribeau) pour changer le momentum et Oliver (Troop) s’est très bien comporté par la suite», a commenté le pilote des Diables rouges.

Philippe Boucher a également donné crédit aux Nord-Côtiers.

«Ils ont bloqué beaucoup de tirs en première période et Antoine Samuel a été solide et a joué à la hauteur d’un gardien de but de 20 ans. L’effort était là, mais on ne peut pas toutes les gagner.»

Satisfaisant

Son homologue Martin Bernard a bien aimé la réaction de ses hommes face à l’équipe de tête dans le circuit.

«Cela a été un bon match pour nous. Les joueurs continuent d’apprendre à jouer avec une avance. Il y a eu quelques petites erreurs, mais cela fait partie du processus.»

Tout en soulignant la performance d’Edouard St-Laurent (1re étoile du match), l’entraîneur-chef a apprécié l’attitude en général de sa troupe. « Malgré leur remontée, les gars sont restés calmes et ont été en mesure de compléter le travail.»

En bref

Samuel Dickner a complété le pointage pour les vainqueurs, qui ont été dominés 41-28 au chapitre des lancers...

Le Drakkar jouera son prochain match, mercredi soir, face aux Cataractes de Shawinigan...