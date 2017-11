La semaine du CH : jouer avec le sentiment d'urgence

Après un séjour de six rencontres à domicile, les Canadiens de Montréal reprennent la route pour deux duels dans l’Ouest.

Le Tricolore disputera deux matchs en 24 heures à compter de mardi, chez les Stars de Dallas. Le lendemain, le CH a rendez-vous avec les Predators à Nashville.

Les Canadiens reviendront à Montréal pour y affronter les Sabres de Buffalo samedi soir.

Si Montréal parvient à gagner deux de ses trois duels de la semaine, la troupe de Claude Julien ne sera qu’à un gain de la barre du ,500.

Actuellement, le Tricolore (8-11-2) n’est qu’à cinq points d’une place en séries.

Stars de Dallas (10-9-1, 21 points), 6e rang, section Centrale

Les Stars ne font pas partie des équipes les mieux classées de l’Association de l’Ouest, mais leur effectif contient de fins marqueurs que les défenseurs adverses maîtrisent difficilement.

Jamie Benn (11 buts), Tyler Seguin (huit buts) et l’ancien des Canadiens Alexander Radulov (sept buts) ont enfilé près de 50% des buts marqués par l’équipe depuis le début du calendrier.

Les Stars ont toutefois connu des ennuis récemment et les Canadiens devraient en profiter pour retrouver le sentier de la victoire : la troupe de Ken Hitchcock a une fiche de 5-4-1 à ses 10 dernières sorties.

Predators de Nashville (11-6-2, 24 points), 3e rang, section Centrale

Les «Preds » seront sans contredit le plus grand test d’adversité pour le CH.

Ils possèdent des défenseurs solides et mobiles capables de faire des ravages tels que P.K. Subban (14 points) et Roman Josi (12 points), deuxième et quatrième meilleurs pointeurs des siens, respectivement.

Puis l’attaquant Filip Forsberg est en feu avec une récolte de six points à ses quatre dernières sorties.

Par ailleurs, les Predators ne s’en laissent pas imposer devant leurs partisans au Bridgestone Arena, où ils n’ont perdu qu’une fois en temps réglementaire en huit occasions (6-1-1).