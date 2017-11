La revanche attendra pour les Dinos

Autre année, même résultat pour les Dinos qui s’inclinaient pour une sixième fois en autant de parties face au Rouge et Or.

«Les nombreuses punitions et notre jeu sur les unités spéciales ont fait la différence, a mentionné l’entraîneur-chef Wayne Harris, dont la troupe s’était inclinée à la Coupe Vanier en 2016 au pointage de 31-26. Tu ne peux pas te permettre de donner un touché sur les unités spéciales contre une équipe aussi bonne que Laval et espérer gagner.»

«Certaines pénalités n’étaient pas méritées, notamment celle à la porte des buts pour obstruction qui a mené à un touché sur le jeu suivant, a poursuivi Harris. On a reçu deux punitions pour rudesse à l’endroit du quart-arrière et Laval n’a pas été puni pour des gestes similaires. Je suis biaisé et émotif immédiatement après le match, et je vais revoir le film.»

Harris a écopé de deux pénalités pour conduite anti-sportive.

Harris dans tous ses états

Adam Laurensse a écopé d’une pénalité contre Marc-Antoine Pivin, ce qui a soulevé l’ire de Harris. Dans le jeu précédent, une punition évidente pour obstruction contre Benoît Gagnon-Brousseau dans la zone des buts n’avait pas été imposée.

Les Dinos ont écopé de 14 punitions pour 127 verges, comparativement à 13 pour 75 verges du côté de Laval.

«On doit retenir que deux excellents programmes de football se sont affrontés aujourd’hui [samedi], et chapeau à Laval qui a réussi plus de jeux que nous», a ajouté Harris.

Adam Sinagra a complété 26 de ses 43 passes pour 318 verges. Le pivot montréalais a été le meilleur porteur des Dinos, avec des gains de 50 verges en trois courses. Le receveur étoile Hunter Karl a connu un fort match avec neuf réceptions pour 134 verges.

En défensive, Boston Rowe a réussi huit plaqués. L’ailier défensif Cory Robinson s’est illustré avec deux sacs et trois plaqués pour perte, en plus de provoquer un échappé.