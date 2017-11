Joël Bats, un homme aux multiples talents

Joël Bats, le nouvel entraîneur des gardiens de but de l’Impact de Montréal, est un homme aux multiples talents.

Vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’il est chanteur à ses heures, mais il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Derrière cette douce voix et cette crinière bouclée se cache l’un des gardiens les plus redoutables de l’histoire de la France.

Bats en a réalisé à la tonne des miracles, mais c’est le 21 juin 1986, contre le Brésil, qu’il s’est élevé au rang de légende. Ses arrêts aux dépens de Zico et Socrates ont permis à la France d’éliminer les Brésiliens en quarts de finale.

Quatorze ans plus tard, en l’an 2000, il devenait entraîneur des gardiens de but à Lyon. Sous sa tutelle, plusieurs grands gardiens ont éclos, dont Grégory Coupet, Hugo Lloris et Anthony Lopes, pour ne nommer que ceux-là.

Après toutes ces réussites en sol lyonnais pendant 18 ans, il s’apprête à quitter la France pour venir s’installer à Montréal.



L’actuel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio, a été émotif à l’annonce du départ de Bats. Non seulement il perdait son responsable des gardiens, il perdait en quelque sorte son bras droit.

«Il jouait le rôle d’adjoint, notamment sur l’analyse du jeu, et avait des remarques pertinentes que peu de personnes peuvent avoir», a-t-il indiqué.

Les deux font la paire

Ça fait cependant le bonheur du nouvel entraîneur du onze montréalais, Rémi Garde, qui retrouve son fidèle acolyte avec qui il a travaillé de 2003 à 2014.

Les deux hommes seraient d’ailleurs à la recherche d’un nouveau gardien de premier plan chez l’Impact. Ce qui nous force à croire que Maxime Crépeau ou Evan Bush pourrait bientôt quitter l’équipe.

(D’après un reportage de Nicolas A Martineau, à voir dans la vidéo ci-dessus)