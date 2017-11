Une médaille de bronze pour Kaetlyn Osmond

La Canadienne Kaetlyn Osmond a remporté sa deuxième médaille cette saison dans le circuit du Grand Prix de l’ISU, samedi, aux Internationaux de France de patinage artistique, terminant troisième.

L’athlète de 21 ans a récolté 206,77 points des juges. Les Russes Alina Zagitova (213,80) et Maria Sotskova (208,78) se sont emparées des deux premières positions.

«Ce n’était pas excellent, a dit la patineuse originaire de Marystown, à Terre-Neuve-et-Labrador. J’ai fait quelques erreurs, mais globalement je crois que j’ai patiné un solide programme et les choses que j’ai faites, je les ai faites du mieux que je pouvais.

«[Dans la Finale du Grand Prix], je veux surtout améliorer mes performances d’ici, patiner un programme court propre et améliorer mon programme long, le rendre plus propre.»

Lubov Ilyushechkina et Dylan Moscovitch, en couple, et Kaitlyn Weaver et Andrew Poje, en danse, ont terminé quatrièmes dans leur épreuve respective.

Le duo de danse composé de Tessa Virtue et Scott Moir, déjà qualifié pour la Finale, et Patrick Chan, pour affiner sa préparation en vue des championnats nationaux, étaient absents, à Grenoble.