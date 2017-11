Un gardien marque dans la USHL

Les Jets de Winnipeg feraient bien de garder un œil le jeune gardien Mikhail Berdin. Il semble être capable de faire bien plus que stopper les rondelles!

Le gardien de 19 ans, repêché au sixième tour en 2016, a prouvé qu'il pouvait aussi remplir le filet adverse, samedi soir.

Make saves ✅

Score goals ✅

Mikhail Berdin can do it all! pic.twitter.com/a2lFD6H23B